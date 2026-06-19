Túnez y Japón serán los encargados de dar el vamos a la jornada dominical del Mundial 2026, con el duelo válido por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026. Las Águilas se enfrentarán ante los Nipones el próximo domingo 21 de junio a partir de las 00:00 horas, en horario chileno. El encuentro se disputará en el Estadio Monterrey, ubicado en Guadalupe, México.

El choque entre Túnez y Japón cuenta con el atractivo de que uno necesita escapar del fondo de la tabla, mientras que el otro podría acercarse, o incluso, sellar su clasificación a los dieciseisavos de final de la competenica. Los africanos en su debut cayeron goleados por 0-4 ante Suecia, mientras que la selección asiática logró un milagroso empate en la agonía ante la favorita de grupo, Países Bajos.

Con los resultados mencionados, Túnez se posiciona como colista del Grupo F sin puntos, mientras que Japón suma una unidad debido a la igualdad ante la Naranja Mecánica.

¿Qué canal transmite Túnez vs Japón EN VIVO?

El duelo del Grupo F del Mundial 2026 contará con transmisión vía TV abierta para territorio chileno, además de que tendrá la posibilidad de ser visto por un sitio web y dos plataformas de streaming.

TV abierta : Chilevisión.

: Chilevisión. TV de pago : DSports 610/1610.

: DSports 610/1610. Streaming : DGO y Paramount+.

: DGO y Paramount+. Sitio web: Chilevisión.cl

¿A qué hora juegan Túnez vs Japón?

El choque entre Túnez y Japón será el encargado de abrir la jornada dominical, en la madrugada nacional. El encuentro se jugará este domingo 21 de junio a partir de las 00:00 horas en el Estadio Monterrey, ubicado en Guadalupe, México.

Fecha : Domingo 21 de junio.

: Domingo 21 de junio. Hora : 00:00 horas de Chile.

: 00:00 horas de Chile. Estadio: Monterrey, México.

El enfrentamiento entre africanos y asiáticos es válido por la segunda fecha del Grupo F de la Copa del Mundo 2026, donde Japón podría acercarse a la clasificación a la siguiente fase o Túnez sumar sus primeros puntos en la competencia.

¿Dónde ver Túnez vs Japón ONLINE por streaming?

DGO

Paramount+

¿Dónde ver GRATIS Túnez vs Japón?

Para el territorio chileno, el choque entre Túnez y Japón sí podrá ser visto de forma gratuita, ya que las señales de Chilevisión por TV abierta realizará la transmisión del juego válido por el Grupo F. Además, contará con transmisión online mediante el sitio web del canal nacional.

¿Cómo está el Grupo F del Mundial 2026?

El Grupo F del Mundial 2026 está integrado por Países Bajos, Suecia, Túnez y Japón. El duelo correspondiente será entre el segundo y cuarto lugar, donde los Nipones podrían sellar su pase a dieciseisavos de final si consiguen una victoria, mientras que las Águilas necesitan la victoria para poder optar a una clasificación en la última jornada de la fase de grupos.