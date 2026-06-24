Datos Clave Súper miércoles de definición: La jornada contempla seis duelos decisivos divididos en tres bloques horarios (15:00, 18:00 y 21:00 hrs) para definir a los clasificados definitivos de los Grupos A, B y C. El Tri y el Scratch a la cancha: El local México cierra su participación grupal ante Chequia en el Estadio Azteca, mientras que Brasil buscará imponer sus términos frente a Escocia en Miami. Festejo en la cima: Lionel Messi cumple 39 años concentrado con la selección argentina, ostentando el récord de máximo artillero histórico de los Mundiales y liderando el XI ideal de la fecha.

El Mundial 2026 entra en su etapa más dramática y calculadora con el inicio de la tercera y última fecha de la fase de grupos. A partir de este miércoles 24 de junio, la agenda se intensifica al presentar seis encuentros estratégicamente programados en simultáneo para la resolución de los Grupos A, B y C. Esta dinámica de cruces paralelos, histórica y habitual en el cierre de las zonas mundialistas, busca garantizar la total equidad deportiva y evitar la especulación de resultados, obligando a selecciones como Canadá, Brasil y la ya clasificada escuadra de México a no guardarse nada en la cancha para asegurar el ansiado liderato de sus respectivos bombos de cara a la ronda de dieciseisavos de final.

La trascendental jornada de hoy se vivirá en tres intensos bloques horarios que paralizarán el continente americano y mantendrán a los fanáticos pendientes de múltiples pantallas. Las acciones comenzarán a las 15:00 horas con la definición del Grupo B en Vancouver y Seattle, donde Suiza chocará con los locales canadienses y Bosnia se medirá ante Qatar. Posteriormente, a las 18:00 horas, el Grupo C tomará el protagonismo total con el esperado duelo de Brasil ante Escocia en Miami y el cruce entre Marruecos y Haití en Atlanta. El cierre estelar quedará reservado para las 21:00 horas, momento en que México buscará el puntaje perfecto frente a Chequia en el mítico Estadio Azteca, en paralelo al tenso enfrentamiento entre Sudáfrica y Corea del Sur en Monterrey por el Grupo A.



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