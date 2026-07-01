Datos Clave Sanción: Felipe Raipán recibió dos fechas de castigo tras su expulsión. Motivo: El delantero de 16 años recibió tarjeta roja por una fuerte infracción sobre Wassenne en la victoria de Colo Colo sobre Unión Española. Baja: El atacante se perderá los duelos ante O’Higgins y Recoleta en la Copa Chile.

Felipe Raipán tuvo una sorpresiva irrupción en Colo Colo. El delantero de 16 años se lució con un gol frente a O’Higgins para darle el triunfo a los albos, sin embargo, en el último partido sufrió un inesperado revés.

Esto porque en el duelo frente a Unión Española el atacante fue expulsado cuando llevaba solo tres minutos en cancha. Por esta razón, el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió castigarlo con dos fechas de suspensión.

¿Por qué fue expulsado Raipán en Colo Colo?

Felipe Raipá fue expulsado en el triunfo del Cacique sobre los hispanos tras una fuerte infracción sobre Mitchell Wassenne. El árbitro Diego Flores le mostró la tarjeta roja directa y explicó su decisión en el informe del partido.

El juez detalló que el jugador de 16 años recibió la cartulina roja por “ser culpable de juego brusco grave. En la disputa del balón, golpea con la planta del pie en el tobillo de su adversario, con uso de fuerza excesiva, poniendo en peligro la integridad física”.

¿Qué partidos se perderá Raipán en Colo Colo?

Producto de la sanción del Tribunal de Disciplina de la ANFP, Felipe Raipán se perderá los próximos dos partidos de Colo Colo en la Copa Chile, quedando descartado de los compromisos ante O’Higgins en Rancagua y frente a Deportes Recoleta en el estadio Monumental.

Esto supone un golpe para Fernando Ortiz, considerando que el joven atacante se estaba ganando un puesto en el primer equipo. Sin embargo, el ‘Tano’ respaldó a su pupilo tras el triunfo sobre Unión.

“Yo creo que fue de inocente. Él no lo mira de esa manera de querer hacer algo. Había perdido una pelota anterior y la quiso recuperar. Él tiene que aprender, pero esto es algo que día a día lo va a llevar. Aprendizaje y experiencia”, dijo el DT.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo vuelve a saltar a la cancha este jueves 2 de julio a las 20:30 horas cuando visite a O’Higgins de Rancagua en el Estadio El Teniente por la segunda fecha de la Copa Chile 2026.