Palestino recibirá a Audax Italiano en una nueva edición del Clásico de Colonias, el cual se jugará este domingo 31 de mayo a partir de las 20:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana. El duelo entre Baisanos e Itálicos será de los más destacados de la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026, ya que enfrenta a un club que se encuentra en la parte alta ante otro que trata de escapar de los últimos lugares.

Tras 13 encuentros disputados en la división de honor, Palestino se encuentra en la sexta ubicación de la tabla con 20 puntos, mientras que Audax Italiano se posiciona décimotercero con 14 unidades. El partido será atractivo no solamente por tratarse de un clásico, sino que también por la necesidad de ambas escuadras de sumar de a tres.

¿Dónde y cómo ver en vivo Palestino vs Audax?

El encuentro entre los Baisanos y los Itálicos será emitido por las señales de TNT Sports Premium para la televisión, además de que también contará con transmisión por la plataforma de streaming HBO Max.

TV : TNT Sports Premium.

: TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs Audax?

Fecha : Domingo 31 de mayo.

: Domingo 31 de mayo. Hora : 20:00 horas.

: 20:00 horas. Estadio: Municipal de La Cisterna, Santiago.

Árbitros de Palestino vs Audax

Árbitro central : Reiniero Alvarado.

: Reiniero Alvarado. 1er asistente : Carlos Poblete.

: Carlos Poblete. 2do asistente : Marcia Castillo.

: Marcia Castillo. 4to árbitro : Claudio Díaz.

: Claudio Díaz. VAR : Diego Flores.

: Diego Flores. AVAR: Nicolás Millas.

¿Cómo llegan Palestino vs Audax?

Por la competencia nacional, Palestino logró una importantísima victoria por la jornada 13 del Campeonato Nacional 2026. Los Baisanos se impusieron por 1-2 ante Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar. Con estos tres puntos, el Tino Tino escaló a la sexta ubicación de la tabla con 20 unidades.

Por su parte, Audax Italiano escapó de la parte baja de la tabla, ya que venció en el Estadio Bicentenario de La Florida a Cobresal por 2-1. Con esta victoria, los Tanos escaparon a la decimotercera ubicación con 14 puntos.

Cabe destacar que ambas escuadras jugaron a mitad de semana por la Copa Sudamericana 2026. Los Baisanos igualaron de locales por la cuenta mínima ante Deportivo Riestra, mientras que los Tanos cayeron en Paraguay ante Olimpia por 3-1. Los dos equipos fueron eliminados de la competencia internacional.

Formaciones probables para Palestino vs Audax

Formación de Palestino:

Sebastián Pérez; Dilan Salgado, Antonio Ceza, Fernando Meza, José Bizama; Francisco Montes, Julián Fernández, Martín Araya; Ian Alegría; Nelson Da Silva y Ronnie Fernández.

Formación de Audax:

Tomás Ahumada; Vicente Zenteno, Enzo Ferrario, Daniel Piña; Oliver Rojas, Marco Collao, Raimundo Rebolledo, Esteban Matus; Michael Vadulli, Giovani Chiaverano y Diego Coelho.

Minuto a minuto de Palestino vs Audax