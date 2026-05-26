Datos Clave Empate árabe: Palestino igualó 1-1 en su último partido en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Gol de la paridad: Nelson Da Silva anotó para el Tino Tino. Colista del grupo: El equipo chileno se quedó en el último lugar del Grupo F con 3 puntos.

Palestino cerró su participación en la Copa Sudamericana 2026 con un amargo empate en el Estadio Municipal de La Cisterna. Los árabes llegaron eliminados a este encuentro, por lo que enfrentaron a Deportivo Riestra sin opciones de avanzar a la siguiente ronda del certamen continental.

Producto de esta situación, el entrenador Guillermo Farré presentó un equipo con algunas alternativas, considerando que el fin de semana tienen un compromiso clave en el Campeonato Nacional. Con este resultado, el Tino Tino se quedó en el último lugar del Grupo F con 3 puntos.

Los goles de Palestino vs Riestra por el Campeonato Nacional 2026

Palestino comenzó cuesta arriba en el compromiso. En el minuto 28, Miño comandó el ataque de Riestra por el sector izquierdo y envió un centro al área, el cual fue conectado de gran forma por Juan Randazzo, quien con un certero frentazo superó al portero Sebastián Pérez y puso en ventaja a la visita.

Sin embargo, el Tino Tino no bajó los brazos y encontró la paridad antes del término de la primera mitad. En el minuto 41, tras una serie de rebotes en el área, Nelson Da Silva se las ingenió con una pirueta y dejó sin opciones al portero rival para decretar el 1-1 definitivo.

En el complemento, el conjunto chileno sufrió la expulsión de Dilan Salgado, lo que complicó sus aspiraciones en el compromiso. Pese a ello, lograron mantener el resultado y despedirse sumando un punto.

SE QUIERE IR GANANDO: Randazzo ganó por arriba y, con un gran cabezazo, anotó el 1-0 de Deportivo Riestra vs. Palestino.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NxzbDrL5w6 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 26, 2026

¡QUÉ GOLAZO! Da Silva se las ingenió con una pirueta dentro del área y marcó el 1-1 de Palestino vs. Riestra.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7l61tWkodm — SportsCenter (@SC_ESPN) May 26, 2026

Estadísticas de Palestino vs Riestra por el Campeonato Nacional 2026

Waiting for data available.

¿Cuándo vuelve a jugar Palestino?

Palestino vuelve a jugar este domingo 31 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna ante Audax Italiano en una nueva versión del Clásico de Colonias. El partido es válido por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026.