El pasado fin de semana Universidad de Chile sufrió más de la cuenta para derrotar a Deportes Concepción en el Estadio Nacional. Los azules se impusieron por 2-1 en un partido que quedó marcado por la expulsión de Diego Carrasco en el complemento.

La tarjeta roja al defensor desató la molestia de los lilas, quienes acusaron que haber quedado con un hombre menos influyó directamente en el resultado y que no entendían cómo el árbitro escuchó desde tan lejos un insulto en su contra. En las últimas horas la ANFP reveló el informe del juez Mario Salvo, donde se aclaró cuál fue el improperio que recibió por parte del zaguero.

¿Qué le dijo Carrasco al árbitro para que lo expulsara?

En el documento publicado en el sitio oficial del Campeonato Nacional, el árbitro justificó la expulsión del futbolista del León de Collao por “emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza”.

En concreto, el árbitro reveló cuáles fueron las palabras que Diego Carrasco dijo en su contra. “Me insulta de forma directa y a viva voz: ‘Cobra el penal, pos conchatumadre”.

Ahora será el Tribunal de Disciplina de la ANFP quienes deberán juzgar al defensor para saber cuántas fechas recibirá de castigo por estos insultos contra el juez Mario Salvo.

¿Cuál fue la reacción de Concepción tras la expulsión?

Una vez concluido el encuentro que terminó en triunfo 2-1 para la Universidad de Chile, el capitán de Concepción, Joaquín Larrivey, apuntó directamente contra el árbitro Mario Salvo.

“Siento que se nos escapa pura y exclusivamente por responsabilidad del árbitro, a quien considero un gran árbitro, pero que esta vez, salvo que tenga el oído de un lobo o de un perro, la verdad que es imposible”, dijo en diálogo con TNT Sports.

El reclamo del delantero de 41 años señala que la distancia a la que se encontraba el juez del jugador expulsado era demasiada como para escuchar con claridad los insultos. “De acá a 10 metros no se escucha y él lo escuchó a 50 metros que lo insultó. Lamentablemente, me parece que se desvirtuó el partido a partir de la expulsión. El segundo tiempo estábamos dominando, haciendo un partidazo. Estábamos más cerca nosotros del segundo que ellos del 2-1”, afirmó.