Palestino y Audax Italiano fueron los encargados de bajar el telón a la décimo cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026, con el mítico Clásico de Colonias en su versión n°121. El duelo era trascendental para los dos equipos, no solamente por tratarse de un clásico, sino que se trataba de la oportunidad de un equipo de escalar a la parte alta de la tabla, mientras que el otro llegaba con la necesidad de escapar de los últimos lugares de la división.

A pesar de que ambas escuadras buscaron el gol, este no cambió e igualaron sin goles en el Estadio Municipal de La Cisterna. Con este resultado, Palestino se mantiene en la séptima posición de la tabla con 21 unidades, mientras que Audax Italiano sigue décimo tercero con 15 puntos, a cuatro unidades de Concepción y La Calera, que son los últimos en la división.

El resumen de Palestino vs Audax por el Campeonato Nacional 2026

El primer tiempo fue un constante ida y vuelta de ambas escuadras, pero fue Audax Italiano quien tomó la batuta y tuvo más chances de abrir el marcador, con jugadas colectivas que no lograron finalizar los atacantes Franco Troyanski y Giovani Chiaverano.

Para la segunda mitad del compromiso, Palestino se plantó con otra actitud, buscando constantemente la apertura del marcador, pero para su mala fortuna a los 70′ minutos del complemento, Sebastián Gallegos entró fuerte al pie de Enzo Ferrario y se ganó la segunda amarilla, para dejar a la visita con uno más por veinte minutos.

Estadísticas de Palestino vs Audax

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 14
Palestino
31/05/2026 20:00
0
0
Half Time : 0 0
Finalizado
Audax Italiano
  • Francisco Montes 34′
  • Sebastian Gallegos 51′
  • Sebastian Gallegos 71′
  • 36′
  • Giovani Chiaverano 42′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
86 ‘
Palestino
Sustitución entra : Fernando Meza
86 ‘
Palestino
Sustitución sale : Nelson Da Silva
85 ‘
Palestino
Sustitución entra : Ronnie Fernandez
85 ‘
Palestino
Sustitución sale : Bryan Carrasco
83 ‘
Audax Italiano
Sustitución entra : Vicente Zenteno
83 ‘
Audax Italiano
Sustitución sale : Federico Mateos
83 ‘
Audax Italiano
Sustitución entra : Martin Jimenez
83 ‘
Audax Italiano
Sustitución sale : Paolo Guajardo
77 ‘
Palestino
Sustitución entra : Martin Araya
77 ‘
Palestino
Sustitución sale : Cesar Munder
77 ‘
Palestino
Sustitución entra : Dilan Salgado
77 ‘
Palestino
Sustitución sale : Francisco Montes
76 ‘
Audax Italiano
Sustitución entra : Diego Coelho
76 ‘
Audax Italiano
Sustitución sale : Giovani Chiaverano
73 ‘
Palestino
Sustitución entra : Julian Fernandez
73 ‘
Palestino
Sustitución sale : Gonzalo Tapia
71 ‘
Palestino
Tarjeta roja : Sebastian Gallegos
61 ‘
Audax Italiano
Sustitución entra : Marco Collao
61 ‘
Audax Italiano
Sustitución sale : Favian Loyola
61 ‘
Audax Italiano
Sustitución entra : Michael Vadulli
61 ‘
Audax Italiano
Sustitución sale : Bryan Soto
51 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Sebastian Gallegos
42 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : Giovani Chiaverano
36 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla :
34 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Francisco Montes
Cambio: se retira Nelson Da Silva y entra en su lugar Fernando Meza.
Cambio: se retira Bryan Carrasco y entra en su lugar Ronnie Fernandez.
Cambio: se retira Federico Mateos y entra en su lugar Vicente Zenteno.
Cambio: se retira Paolo Guajardo y entra en su lugar Martin Jimenez.
Cambio: se retira Cesar Munder y entra en su lugar Martin Araya.
Cambio: se retira Francisco Montes y entra en su lugar Dilan Salgado.
Cambio: se retira Giovani Chiaverano y entra en su lugar Diego Coelho.
Cambio: se retira Gonzalo Tapia y entra en su lugar Julian Fernandez.
¡TARJETA ROJA! – Sebastian Gallegos ve su segunda tarjeta amarilla y es expulsado.
Cambio: se retira Favian Loyola y entra en su lugar Marco Collao.
Cambio: se retira Bryan Soto y entra en su lugar Michael Vadulli.
Amonestación para Sebastian Gallegos.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Amonestación para Giovani Chiaverano.
Amonestación para Bryan Soto.
Amonestación para Francisco Montes.
El árbitro da inicio al encuentro.
Palestino
4-2-3-1
Sebastian Perez 25
Sebastian
Perez
Gonzalo Tapia 20
Gonzalo
Tapia
Vicente Espinoza 2
Vicente
Espinoza
Enzo Roco 3
Enzo
Roco
Jason Leon 23
Jason
Leon
Nicolas Meza 8
Nicolas
Meza
Francisco Montes 15
Francisco
Montes
Bryan Carrasco 7
Bryan
Carrasco
Sebastian Gallegos 18
Sebastian
Gallegos
Cesar Munder 27
Cesar
Munder
Nelson Da Silva 19
Nelson
Da
Silva
  • Entrenador
  • 0
    Guillermo Farre
  • Suplentes
  • 1
    Sebastian Salas
  • 4
    Antonio Ceza
  • 5
    Julian Fernandez
  • 6
    Fernando Meza
  • 9
    Ronnie Fernandez
  • 11
    Jonathan Benitez
  • 16
    Jose Bizama
  • 21
    Martin Araya
  • 24
    Dilan Salgado
Audax Italiano
4-1-4-1
Tomas Ahumada 1
Tomas
Ahumada
Paolo Guajardo 7
Paolo
Guajardo
Enzo Ferrario 13
Enzo
Ferrario
Favian Loyola 17
Favian
Loyola
Daniel Pina 4
Daniel
Pina
Franco Troyansky 11
Franco
Troyansky
Giovani Chiaverano 21
Giovani
Chiaverano
Federico Mateos 28
Federico
Mateos
Bryan Soto 32
Bryan
Soto
Raimundo Rebolledo 35
Raimundo
Rebolledo
Esteban Matus 23
Esteban
Matus
  • Entrenador
  • 0
    Gustavo Lema
  • Suplentes
  • 25
    Pedro Garrido
  • 2
    Vicente Zenteno
  • 6
    Mario Sandoval
  • 8
    Marco Collao
  • 9
    Diego Coelho
  • 10
    Rodrigo Cabral
  • 14
    Diego Monreal
  • 20
    Martin Jimenez
  • 27
    Michael Vadulli
5
Faltas Cometidas
7
0
Fuera de Juego
1
41
Posesión de Balón
59
1
Tarjetas Amarillas
2
8
Tiros Fuera
1
4
Tiros a Puerta
2
2
Corners
3
0
Tarjetas Rojas
0
7
Saques de Portería
10
0
Penaltis
0
7
Tiros Libres
0
1
Paradas
4
8
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
4
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
2
2
Corners 1ª Mitad
3
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
5
Faltas Cometidas 1ª Mitad
6
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AUD 1 – 1 PAL 01/08/2025
PAL 0 – 2 AUD 01/03/2025
AUD 0 – 2 PAL 10/11/2024
PAL 2 – 1 AUD 01/06/2024
PAL 3 – 0 AUD 07/07/2023

¿Cuándo vuelven a jugar Palestino y Audax?

Ambas escuadras volverán a la cancha la próxima semana para disputar la última fecha de la Copa de la Liga. El Tino no tiene oportunidad de clasificar debido a que O’Higgins ya aseguró el liderato del Grupo C, mientras que los Tanos se jugarán una final ante los azules en una definición entre tres equipos por la cima del Grupo D.

Palestino deberá viajar hasta Rancagua para visitar a O’Higgins. El duelo entre el Capo de Provincia y los Baisanos se disputará el próximo domingo 7 de junio a partir de las 18:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente.

Por su parte, Audax Italiano deberá visitar a Universidad de Chile por la sexta fecha de la competencia. El duelo entre Bullangueros e Itálicos se disputará también el domingo 7 de junio, pero iniciará a las 12:30 horas en el Estadio Nacional. Cabe destacar que Audax y La Calera comparten la cima con 10 puntos, mientras que la U tiene 7 unidades, por lo que el grupo se definirá con duelos en paralelo.

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