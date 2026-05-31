Datos Clave Clásico sin goles: En su versión 121, el clásico entre Palestino y Audax termina con un empate sin goles. Los Baisanos dejan escapar la parte alta: Los Baisanos se quedan en el séptimo lugar con 21 unidades, y desaprovechan la oportunidad de escalar al 4° lugar. Los Tanos no despegan: Audax se mantienen 13° con 15 puntos, a solo cuatro unidades de los últimos lugares.

Palestino y Audax Italiano fueron los encargados de bajar el telón a la décimo cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026, con el mítico Clásico de Colonias en su versión n°121. El duelo era trascendental para los dos equipos, no solamente por tratarse de un clásico, sino que se trataba de la oportunidad de un equipo de escalar a la parte alta de la tabla, mientras que el otro llegaba con la necesidad de escapar de los últimos lugares de la división.

A pesar de que ambas escuadras buscaron el gol, este no cambió e igualaron sin goles en el Estadio Municipal de La Cisterna. Con este resultado, Palestino se mantiene en la séptima posición de la tabla con 21 unidades, mientras que Audax Italiano sigue décimo tercero con 15 puntos, a cuatro unidades de Concepción y La Calera, que son los últimos en la división.

El resumen de Palestino vs Audax por el Campeonato Nacional 2026

El primer tiempo fue un constante ida y vuelta de ambas escuadras, pero fue Audax Italiano quien tomó la batuta y tuvo más chances de abrir el marcador, con jugadas colectivas que no lograron finalizar los atacantes Franco Troyanski y Giovani Chiaverano.

Para la segunda mitad del compromiso, Palestino se plantó con otra actitud, buscando constantemente la apertura del marcador, pero para su mala fortuna a los 70′ minutos del complemento, Sebastián Gallegos entró fuerte al pie de Enzo Ferrario y se ganó la segunda amarilla, para dejar a la visita con uno más por veinte minutos.

Estadísticas de Palestino vs Audax

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 14 Palestino 0 0 Half Time : 0 0 Finalizado Audax Italiano Francisco Montes 34′

Sebastian Gallegos 51′ Sebastian Gallegos 71′ 36′

36′ Giovani Chiaverano 42′ Summary

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Lineups

Match Stats

Team Stats 86 ‘ Palestino Sustitución entra : Fernando Meza 86 ‘ Palestino Sustitución sale : Nelson Da Silva 85 ‘ Palestino Sustitución entra : Ronnie Fernandez 85 ‘ Palestino Sustitución sale : Bryan Carrasco 83 ‘ Audax Italiano Sustitución entra : Vicente Zenteno 83 ‘ Audax Italiano Sustitución sale : Federico Mateos 83 ‘ Audax Italiano Sustitución entra : Martin Jimenez 83 ‘ Audax Italiano Sustitución sale : Paolo Guajardo 77 ‘ Palestino Sustitución entra : Martin Araya 77 ‘ Palestino Sustitución sale : Cesar Munder 77 ‘ Palestino Sustitución entra : Dilan Salgado 77 ‘ Palestino Sustitución sale : Francisco Montes 76 ‘ Audax Italiano Sustitución entra : Diego Coelho 76 ‘ Audax Italiano Sustitución sale : Giovani Chiaverano 73 ‘ Palestino Sustitución entra : Julian Fernandez 73 ‘ Palestino Sustitución sale : Gonzalo Tapia 71 ‘ Palestino Tarjeta roja : Sebastian Gallegos 61 ‘ Audax Italiano Sustitución entra : Marco Collao 61 ‘ Audax Italiano Sustitución sale : Favian Loyola 61 ‘ Audax Italiano Sustitución entra : Michael Vadulli 61 ‘ Audax Italiano Sustitución sale : Bryan Soto 51 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Sebastian Gallegos 42 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : Giovani Chiaverano 36 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : 34 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Francisco Montes Cambio: se retira Nelson Da Silva y entra en su lugar Fernando Meza. Cambio: se retira Bryan Carrasco y entra en su lugar Ronnie Fernandez. Cambio: se retira Federico Mateos y entra en su lugar Vicente Zenteno. Cambio: se retira Paolo Guajardo y entra en su lugar Martin Jimenez. Cambio: se retira Cesar Munder y entra en su lugar Martin Araya. Cambio: se retira Francisco Montes y entra en su lugar Dilan Salgado. Cambio: se retira Giovani Chiaverano y entra en su lugar Diego Coelho. Cambio: se retira Gonzalo Tapia y entra en su lugar Julian Fernandez. ¡TARJETA ROJA! – Sebastian Gallegos ve su segunda tarjeta amarilla y es expulsado. Cambio: se retira Favian Loyola y entra en su lugar Marco Collao. Cambio: se retira Bryan Soto y entra en su lugar Michael Vadulli. Amonestación para Sebastian Gallegos. Ya en juego el segundo tiempo. [ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Amonestación para Giovani Chiaverano. Amonestación para Bryan Soto. Amonestación para Francisco Montes. El árbitro da inicio al encuentro. Palestino Palestino 4-2-3-1 25 Sebastian

Perez 20 Gonzalo

Tapia 2 Vicente

Espinoza 3 Enzo

Roco 23 Jason

Leon 8 Nicolas

Meza 15 Francisco

Montes 7 Bryan

Carrasco 18 Sebastian

Gallegos 27 Cesar

Munder 19 Nelson

Da

Silva Entrenador

0 Guillermo Farre

Suplentes

1 Sebastian Salas



4 Antonio Ceza



5 Julian Fernandez



6 Fernando Meza



9 Ronnie Fernandez



11 Jonathan Benitez



16 Jose Bizama



21 Martin Araya



24 Dilan Salgado

Audax Italiano Audax Italiano 4-1-4-1 1 Tomas

Ahumada 7 Paolo

Guajardo 13 Enzo

Ferrario 17 Favian

Loyola 4 Daniel

Pina 11 Franco

Troyansky 21 Giovani

Chiaverano 28 Federico

Mateos 32 Bryan

Soto 35 Raimundo

Rebolledo 23 Esteban

Matus Entrenador

0 Gustavo Lema

Suplentes

25 Pedro Garrido



2 Vicente Zenteno



6 Mario Sandoval



8 Marco Collao



9 Diego Coelho



10 Rodrigo Cabral



14 Diego Monreal



20 Martin Jimenez



27 Michael Vadulli

5 Faltas Cometidas 7 0 Fuera de Juego 1 41 Posesión de Balón 59 1 Tarjetas Amarillas 2 8 Tiros Fuera 1 4 Tiros a Puerta 2 2 Corners 3 0 Tarjetas Rojas 0 7 Saques de Portería 10 0 Penaltis 0 7 Tiros Libres 0 1 Paradas 4 8 Tiros Fuera 1ª Mitad 1 4 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 1 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 2 2 Corners 1ª Mitad 3 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 5 Faltas Cometidas 1ª Mitad 6 Last Confrontations AUD 1 – 1 PAL 01/08/2025 PAL 0 – 2 AUD 01/03/2025 AUD 0 – 2 PAL 10/11/2024 PAL 2 – 1 AUD 01/06/2024 PAL 3 – 0 AUD 07/07/2023

¿Cuándo vuelven a jugar Palestino y Audax?

Ambas escuadras volverán a la cancha la próxima semana para disputar la última fecha de la Copa de la Liga. El Tino no tiene oportunidad de clasificar debido a que O’Higgins ya aseguró el liderato del Grupo C, mientras que los Tanos se jugarán una final ante los azules en una definición entre tres equipos por la cima del Grupo D.

Palestino deberá viajar hasta Rancagua para visitar a O’Higgins. El duelo entre el Capo de Provincia y los Baisanos se disputará el próximo domingo 7 de junio a partir de las 18:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente.

Por su parte, Audax Italiano deberá visitar a Universidad de Chile por la sexta fecha de la competencia. El duelo entre Bullangueros e Itálicos se disputará también el domingo 7 de junio, pero iniciará a las 12:30 horas en el Estadio Nacional. Cabe destacar que Audax y La Calera comparten la cima con 10 puntos, mientras que la U tiene 7 unidades, por lo que el grupo se definirá con duelos en paralelo.