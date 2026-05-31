Palestino y Audax Italiano fueron los encargados de bajar el telón a la décimo cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026, con el mítico Clásico de Colonias en su versión n°121. El duelo era trascendental para los dos equipos, no solamente por tratarse de un clásico, sino que se trataba de la oportunidad de un equipo de escalar a la parte alta de la tabla, mientras que el otro llegaba con la necesidad de escapar de los últimos lugares de la división.
A pesar de que ambas escuadras buscaron el gol, este no cambió e igualaron sin goles en el Estadio Municipal de La Cisterna. Con este resultado, Palestino se mantiene en la séptima posición de la tabla con 21 unidades, mientras que Audax Italiano sigue décimo tercero con 15 puntos, a cuatro unidades de Concepción y La Calera, que son los últimos en la división.
El resumen de Palestino vs Audax por el Campeonato Nacional 2026
El primer tiempo fue un constante ida y vuelta de ambas escuadras, pero fue Audax Italiano quien tomó la batuta y tuvo más chances de abrir el marcador, con jugadas colectivas que no lograron finalizar los atacantes Franco Troyanski y Giovani Chiaverano.
Para la segunda mitad del compromiso, Palestino se plantó con otra actitud, buscando constantemente la apertura del marcador, pero para su mala fortuna a los 70′ minutos del complemento, Sebastián Gallegos entró fuerte al pie de Enzo Ferrario y se ganó la segunda amarilla, para dejar a la visita con uno más por veinte minutos.
Estadísticas de Palestino vs Audax
- Francisco Montes 34′
- Sebastian Gallegos 51′
- Sebastian Gallegos 71′
- 36′
- Giovani Chiaverano 42′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Perez
Tapia
Espinoza
Roco
Leon
Meza
Montes
Carrasco
Gallegos
Munder
Da
Silva
- Entrenador
-
0Guillermo Farre
- Suplentes
-
1Sebastian Salas
-
4Antonio Ceza
-
5Julian Fernandez
-
6Fernando Meza
-
9Ronnie Fernandez
-
11Jonathan Benitez
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16Jose Bizama
-
21Martin Araya
-
24Dilan Salgado
Ahumada
Guajardo
Ferrario
Loyola
Pina
Troyansky
Chiaverano
Mateos
Soto
Rebolledo
Matus
- Entrenador
-
0Gustavo Lema
- Suplentes
-
25Pedro Garrido
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2Vicente Zenteno
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6Mario Sandoval
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8Marco Collao
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9Diego Coelho
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10Rodrigo Cabral
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14Diego Monreal
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20Martin Jimenez
-
27Michael Vadulli
¿Cuándo vuelven a jugar Palestino y Audax?
Ambas escuadras volverán a la cancha la próxima semana para disputar la última fecha de la Copa de la Liga. El Tino no tiene oportunidad de clasificar debido a que O’Higgins ya aseguró el liderato del Grupo C, mientras que los Tanos se jugarán una final ante los azules en una definición entre tres equipos por la cima del Grupo D.
Palestino deberá viajar hasta Rancagua para visitar a O’Higgins. El duelo entre el Capo de Provincia y los Baisanos se disputará el próximo domingo 7 de junio a partir de las 18:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente.
Por su parte, Audax Italiano deberá visitar a Universidad de Chile por la sexta fecha de la competencia. El duelo entre Bullangueros e Itálicos se disputará también el domingo 7 de junio, pero iniciará a las 12:30 horas en el Estadio Nacional. Cabe destacar que Audax y La Calera comparten la cima con 10 puntos, mientras que la U tiene 7 unidades, por lo que el grupo se definirá con duelos en paralelo.