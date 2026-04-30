Deportes Concepción no logra levantar cabeza en su retorno a la división de honor y las malas noticias ahora se trasladan a su plantel. El “León de Collao”, que marcha en el último puesto de la tabla con apenas 8 puntos, podría perder a su máxima figura para el segundo semestre. Leonardo Valencia, quien llegó como el refuerzo de mayor renombre a la Octava Región, está en la mira de un histórico club de la capital que busca aprovechar su discreto presente para concretar un retorno bombástico.

¿Qué club busca el fichaje de Leonardo Valencia para el segundo semestre?

Audax Italiano ha iniciado gestiones formales para lograr el retorno de Leonardo Valencia a La Florida de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Según reveló el medio partidario Tano Noticias, la administración itálica ya se encuentra en negociaciones para materializar la vuelta del mediocampista de 35 años. El interés del cuadro floridano radica en la notable diferencia de rendimiento que ha mostrado el volante: mientras que en Deportes Concepción registra apenas un gol y una asistencia en 11 partidos este 2026, con la camiseta de Audax en 2025 firmó una temporada histórica con 15 goles y 9 asistencias en 26 duelos de Primera División.

¿Puede Leonardo Valencia cambiar de equipo en el mismo torneo?

Sí, el reglamento de la ANFP permite que un jugador defienda a dos clubes distintos en una misma temporada, siempre y cuando se cumplan las condiciones del artículo 16.

De acuerdo a las bases del torneo, un futbolista puede ser inscrito por un nuevo club para la segunda rueda si no ha sumado minutos con su equipo anterior durante la segunda etapa del campeonato.

Como la primera rueda aún está en curso, Valencia no tiene impedimento reglamentario para dejar el Ester Roa Rebolledo y vestir nuevamente la camiseta de los “Tanos”, transformándose en uno de los movimientos más llamativos del mercado de invierno.

El complejo presente de Deportes Concepción en la Liga de Primera

El equipo dirigido por Walter Lemma se encuentra en el fondo de la tabla de posiciones, siendo el principal candidato al descenso tras 11 fechas disputadas.

Pese a fichar a figuras de la talla de Valencia y Jorge Henríquez, el “Conce” solo ha logrado dos triunfos en lo que va de año. Actualmente, el club lila suma apenas 8 unidades y viene de una racha negativa que solo se vio interrumpida por una victoria ajustada ante Palestino en la fecha 10.

La posible salida de su “10” estrella supondría un golpe anímico y deportivo durísimo para un plantel que lucha por no regresar a la Primera B tras 17 años de ausencia en la categoría.