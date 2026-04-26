Deportes La Serena y Huachipato inauguran la jornada dominical de la Fecha 11 del Campeonato Nacional 2026 este domingo 26 de abril en el Estadio La Portada de La Serena. Dos equipos de la zona media alta de la tabla que buscan mantenerse en la pelea por los primeros lugares del torneo.

Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

La Serena vs Huachipato, minuto a minuto

La previa de La Serena vs Huachipato

La Serena llega con la moral en alza tras uno de los partidos más emocionantes del torneo: el espectacular empate 3-3 ante Deportes Concepción en la Fecha 10, que dejó a los Papayeros con el punto que les permite mantenerse en la 11ª posición con 13 puntos. Huachipato de Jaime García viene de completar una de las semanas más intensas de la temporada: venció 2-0 a O’Higgins en la Fecha 9, ganó 3-2 a Audax Italiano en la Fecha 10 con un nivel que ha sorprendido a propios y extraños. El desgaste físico puede ser un factor determinante en este partido matutino en La Serena, lejos del estadio de Talcahuano y ante un equipo que conoce bien las condiciones climáticas del norte chico.

Formaciones de La Serena vs Huachipato

Formación de Deportes La Serena

Federico Lanzillota; Bruno Gutiérrez, Lucas Alarcón, Rafael Delgado, Yahir Salazar; Matías Marín, Gonzalo Escalante, Francis Mac Allister, Felipe Chamorro; Nicolás Stefanelli, Jeisson Vargas y Diego Rubio. DT: Felipe Gutiérrez.

Formación de Huachipato

Christian Bravo; Guillermo Guaiquil, Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Lucas Velásquez; Claudio Sepúlveda, Santiago Silva, Cris Martínez; Juan Ignacio Figueroa, Lionel Altamirano y Maximiliano Rodríguez. DT: Jaime García.

¿Dónde ver La Serena vs Huachipato en vivo?

El duelo entre Deportes La Serena y Huachipato se jugará este domingo 26 de abril a las 12:30 horas en el Estadio La Portada, La Serena. El partido será transmitido exclusivamente por TNT Sports Premium y en streaming a través de HBO Max, disponibles para todo Chile.

Así van en la Tabla de Posiciones La Serena y Huachipato