Huachipato y Audax Italiano bajarán la cortina de la jornada dominical este 19 de abril en Talcahuano, en duelo válido por la Fecha 10 del Campeonato Nacional.

Acerero e Itálicos llegan con la moral alta y buscarán un triunfo que confirme su alza de rendimiento.

Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto. 

Huachipato vs Audax Italiano, minuto a minuto

¿Las claves de Huachipato vs Audax Italiano?

A Huachipato le ha costado mucho hacer pie en la presente temporada. Los acereros tenían en Maxi Gutierrez a su mejor figura, pero su traspaso a Independiente dejó un vacío que el DT Javier García aún busca como llenar. Pese a ello, Huachipato no ha sido un desastre, pero ha tenido mala suerte en varios partidos, como ante Coquimbo y Colo Colo donde controló el balón y perdió con contragolpes veloces.

Audax Italiano parecía ir cayendo en un pozo. Hasta antes de enfrentar a la UC, los itálicos venían de 4 derrotas, un empate y una victoria, sumando Campeonato Nacional, Copa de la Liga y Copa Sudamericana. Con los cruzados alcanzaron su quinta derrota, pero fue diferente. Walter Lema parece haber encontrado el equipo y eso se vio reflejado en el triunfo frente a Vasco Da Gama en Rio de Janeiro.   

La previa de Huachipato vs Audax Italiano

Huachipato está retomando el nivel que mostró al inicio de la temporada y enfrenta al Audax Italiano con el deber de sumar los tres puntos y entrar en la discusión por el título.

Los de Jaime García vienen de una buena victoria sobre O’Higgins como visitante y buscan refrendar su gran momento.

Audax Italiano, en cambio, llegará a Talcahuano extenuado por el viaje a Río de Janeiro, pero convencido de que el equipo ha mejorado muchísimo en las últimas tres semanas y que pueden volver a ganar en el Campeonato Nacional.

Formaciones de Huachipato vs Audax Italiano

Formación de Huachipato

Christian Bravo; Guillermo Guaiquil, Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Lucas Velásquez; Claudio Sepúlveda, Santiago Silva, Cris Martínez; Juan Ignacio Figueroa, Lionel Altamirano y Maximiliano Rodríguez.

Formación de Audax Italiano

Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Raimundo Rebolledo, Marco Collao, Federico Mateos, Nicolás Aedo, Esteban Matus; Franco Troyansky y Giovani Chiaverano

¿Dónde ver Huachipato vs Audax Italiano en vivo?

El duelo entre Huachipato y Audax Italiano se jugará este domingo 19 de abril a las 18:30 horas. El duelo será transmitido exclusivamente por TNT Sports y se podrá ver en la plataforma de streaming de HBO MAX.

Así van en la tabla de posiciones Huachipato y Audax Italiano

Ranking – Primera Division – 2026/2026
# Team Pts P W D L Diff GF GA
1
Deportes Limache 20 10 6 2 2 14 23 9
2
Colo Colo 18 8 6 0 2 5 9 4
3
Universidad Católica 17 9 5 2 2 9 23 14
4
Atlético Ñublense 17 10 4 5 1 4 11 7
5
O'Higgins 16 10 5 1 4 -1 15 16
6
Huachipato 15 9 5 0 4 3 15 12
7
Universidad de Chile 14 10 3 5 2 4 10 6
8
Universidad de Concepción 14 10 4 2 4 -9 8 17
9
Coquimbo Unido 13 9 4 1 4 1 12 11
10
La Serena 13 10 3 4 3 -1 13 14
11
Everton CD 12 10 3 3 4 0 9 9
12
Palestino 11 9 3 2 4 -4 13 17
13
Audax Italiano 10 9 3 1 5 0 11 11
14
Cobresal 10 10 3 1 6 -4 16 20
15
Unión La Calera 7 9 2 1 6 -11 7 18
16
Deportes Concepción 5 10 1 2 7 -10 7 17