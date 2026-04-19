Huachipato y Audax Italiano bajarán la cortina de la jornada dominical este 19 de abril en Talcahuano, en duelo válido por la Fecha 10 del Campeonato Nacional.
Acerero e Itálicos llegan con la moral alta y buscarán un triunfo que confirme su alza de rendimiento.
Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.
Huachipato vs Audax Italiano, minuto a minuto
¿Las claves de Huachipato vs Audax Italiano?
A Huachipato le ha costado mucho hacer pie en la presente temporada. Los acereros tenían en Maxi Gutierrez a su mejor figura, pero su traspaso a Independiente dejó un vacío que el DT Javier García aún busca como llenar. Pese a ello, Huachipato no ha sido un desastre, pero ha tenido mala suerte en varios partidos, como ante Coquimbo y Colo Colo donde controló el balón y perdió con contragolpes veloces.
Audax Italiano parecía ir cayendo en un pozo. Hasta antes de enfrentar a la UC, los itálicos venían de 4 derrotas, un empate y una victoria, sumando Campeonato Nacional, Copa de la Liga y Copa Sudamericana. Con los cruzados alcanzaron su quinta derrota, pero fue diferente. Walter Lema parece haber encontrado el equipo y eso se vio reflejado en el triunfo frente a Vasco Da Gama en Rio de Janeiro.
La previa de Huachipato vs Audax Italiano
Huachipato está retomando el nivel que mostró al inicio de la temporada y enfrenta al Audax Italiano con el deber de sumar los tres puntos y entrar en la discusión por el título.
Los de Jaime García vienen de una buena victoria sobre O’Higgins como visitante y buscan refrendar su gran momento.
Audax Italiano, en cambio, llegará a Talcahuano extenuado por el viaje a Río de Janeiro, pero convencido de que el equipo ha mejorado muchísimo en las últimas tres semanas y que pueden volver a ganar en el Campeonato Nacional.
Formaciones de Huachipato vs Audax Italiano
Formación de Huachipato
Christian Bravo; Guillermo Guaiquil, Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Lucas Velásquez; Claudio Sepúlveda, Santiago Silva, Cris Martínez; Juan Ignacio Figueroa, Lionel Altamirano y Maximiliano Rodríguez.
Formación de Audax Italiano
Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Raimundo Rebolledo, Marco Collao, Federico Mateos, Nicolás Aedo, Esteban Matus; Franco Troyansky y Giovani Chiaverano
¿Dónde ver Huachipato vs Audax Italiano en vivo?
El duelo entre Huachipato y Audax Italiano se jugará este domingo 19 de abril a las 18:30 horas. El duelo será transmitido exclusivamente por TNT Sports y se podrá ver en la plataforma de streaming de HBO MAX.
Así van en la tabla de posiciones Huachipato y Audax Italiano
|Ranking – Primera Division – 2026/2026
|#
|Team
|Pts
|P
|W
|D
|L
|Diff
|GF
|GA
|
1
|Deportes Limache
|20
|10
|6
|2
|2
|14
|23
|9
|
2
|Colo Colo
|18
|8
|6
|0
|2
|5
|9
|4
|
3
|Universidad Católica
|17
|9
|5
|2
|2
|9
|23
|14
|
4
|Atlético Ñublense
|17
|10
|4
|5
|1
|4
|11
|7
|
5
|O'Higgins
|16
|10
|5
|1
|4
|-1
|15
|16
|
6
|Huachipato
|15
|9
|5
|0
|4
|3
|15
|12
|
7
|Universidad de Chile
|14
|10
|3
|5
|2
|4
|10
|6
|
8
|Universidad de Concepción
|14
|10
|4
|2
|4
|-9
|8
|17
|
9
|Coquimbo Unido
|13
|9
|4
|1
|4
|1
|12
|11
|
10
|La Serena
|13
|10
|3
|4
|3
|-1
|13
|14
|
11
|Everton CD
|12
|10
|3
|3
|4
|0
|9
|9
|
12
|Palestino
|11
|9
|3
|2
|4
|-4
|13
|17
|
13
|Audax Italiano
|10
|9
|3
|1
|5
|0
|11
|11
|
14
|Cobresal
|10
|10
|3
|1
|6
|-4
|16
|20
|
15
|Unión La Calera
|7
|9
|2
|1
|6
|-11
|7
|18
|
16
|Deportes Concepción
|5
|10
|1
|2
|7
|-10
|7
|17