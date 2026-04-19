Huachipato y Audax Italiano bajarán la cortina de la jornada dominical este 19 de abril en Talcahuano, en duelo válido por la Fecha 10 del Campeonato Nacional.

Acerero e Itálicos llegan con la moral alta y buscarán un triunfo que confirme su alza de rendimiento.

Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Huachipato vs Audax Italiano, minuto a minuto

¿Las claves de Huachipato vs Audax Italiano?

A Huachipato le ha costado mucho hacer pie en la presente temporada. Los acereros tenían en Maxi Gutierrez a su mejor figura, pero su traspaso a Independiente dejó un vacío que el DT Javier García aún busca como llenar. Pese a ello, Huachipato no ha sido un desastre, pero ha tenido mala suerte en varios partidos, como ante Coquimbo y Colo Colo donde controló el balón y perdió con contragolpes veloces.

Audax Italiano parecía ir cayendo en un pozo. Hasta antes de enfrentar a la UC, los itálicos venían de 4 derrotas, un empate y una victoria, sumando Campeonato Nacional, Copa de la Liga y Copa Sudamericana. Con los cruzados alcanzaron su quinta derrota, pero fue diferente. Walter Lema parece haber encontrado el equipo y eso se vio reflejado en el triunfo frente a Vasco Da Gama en Rio de Janeiro.

La previa de Huachipato vs Audax Italiano

Huachipato está retomando el nivel que mostró al inicio de la temporada y enfrenta al Audax Italiano con el deber de sumar los tres puntos y entrar en la discusión por el título.

Los de Jaime García vienen de una buena victoria sobre O’Higgins como visitante y buscan refrendar su gran momento.

Audax Italiano, en cambio, llegará a Talcahuano extenuado por el viaje a Río de Janeiro, pero convencido de que el equipo ha mejorado muchísimo en las últimas tres semanas y que pueden volver a ganar en el Campeonato Nacional.

Formaciones de Huachipato vs Audax Italiano

Formación de Huachipato

Christian Bravo; Guillermo Guaiquil, Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Lucas Velásquez; Claudio Sepúlveda, Santiago Silva, Cris Martínez; Juan Ignacio Figueroa, Lionel Altamirano y Maximiliano Rodríguez.

Formación de Audax Italiano

Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Raimundo Rebolledo, Marco Collao, Federico Mateos, Nicolás Aedo, Esteban Matus; Franco Troyansky y Giovani Chiaverano

¿Dónde ver Huachipato vs Audax Italiano en vivo?

El duelo entre Huachipato y Audax Italiano se jugará este domingo 19 de abril a las 18:30 horas. El duelo será transmitido exclusivamente por TNT Sports y se podrá ver en la plataforma de streaming de HBO MAX.

Así van en la tabla de posiciones Huachipato y Audax Italiano