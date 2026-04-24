Deportes La Serena y Huachipato se enfrentan este domingo 26 de abril a las 12:30 horas en el Estadio La Portada de La Serena, por la fecha 11 del Campeonato Nacional. Los papayeros llegan al duelo instalados en el puesto 11 con 13 puntos, producto de tres victorias, cuatro empates y tres derrotas. Los acereros, en cambio, marchan segundos en la tabla con 18 unidades, con seis triunfos y cuatro caídas, y llegan en racha positiva tras vencer por 3-2 a Audax Italiano en la jornada anterior.

El historial reciente favorece a Huachipato: el último cruce entre ambos fue el 24 de agosto de 2025 y el cuadro acerero se impuso por 2-0 en La Serena. Ese antecedente pesa, aunque la localía y la necesidad de sumar puntos le dan un matiz especial al compromiso para el equipo de Felipe Gutiérrez.

¿Dónde y cómo ver en vivo Deportes La Serena vs Huachipato?

El partido se transmite por TNT Sports Premium en señal de cable y vía streaming en HBO Max. No hay transmisión en señal abierta disponible para este encuentro.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

Cobertura online: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes La Serena vs Huachipato?

Fecha: Domingo 26 de abril

Hora: 12:30 horas

Estadio: La Portada, La Serena

El partido será dirigido por Fernando Véjar, con Miguel Rocha y Alan Sandoval como asistentes. Claudio Díaz actuará como cuarto árbitro, mientras que Rodrigo Carvajal y Dione Rissios integran el equipo del VAR.

Cómo llegan Deportes La Serena y Huachipato a la fecha 11

La Serena viene de igualar 3-3 ante Deportes Concepción en el Ester Roa Rebolledo en un partido de ida y vuelta. En los últimos cinco encuentros, el cuadro serenense venció 3-0 a Unión La Calera, igualó 2-2 con Ñublense, cayó 4-0 ante Universidad de Chile, ganó 1-0 a Everton y empató 3-3 ante el Conce. Un registro irregular que lo tiene a mitad de tabla y con la urgencia de sumar de a tres en casa.

Huachipato, en tanto, llega en buen momento pese a algunos altibajos. En los últimos cinco partidos perdió 3-1 ante Coquimbo Unido, cayó 2-0 con Colo-Colo, aplastó 5-1 a Universidad de Concepción, venció 2-0 a O’Higgins y se impuso 3-2 ante Audax Italiano. El cuadro de Jaime García suma seis victorias en once fechas y se mantiene segundo en la tabla, con aspiraciones de desafiar al puntero del torneo.

Formaciones probables para Deportes La Serena vs Huachipato

La Serena apunta a un esquema con Diego Rubio y Rafael Delgado como dupla ofensiva, respaldados por Jeisson Vargas en la mediapunta.

La probable alineación de Felipe Gutiérrez: Federico Lanzillota; Joaquín Gutiérrez, Lucas Alarcón, Francis Mac Allister, Yahir Salazar; Matías Marín, Felipe Chamorro, Jeisson Vargas; Nicolás Stefanelli, Diego Rubio y Rafael Delgado.

Huachipato mantendría su estructura habitual con Maximiliano Rodríguez, Lionel Altamirano y Juan Ignacio Figueroa en ataque.

Jaime García dispondría de: Christian Bravo; Guillermo Guaiquil, Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Lucas Velásquez; Claudio Sepúlveda, Santiago Silva, Cris Martínez; Juan Ignacio Figueroa, Lionel Altamirano y Maximiliano Rodríguez.

Minuto a minuto de Deportes La Serena vs Huachipato