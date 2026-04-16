Concepción y La Serena se enfrentan por la Fecha 10 del Campeonato Nacional 2026, duelo en el que los penquistas buscarán sumar puntos para salir del fondo de la tabla de posiciones, mientras que los papayeros quieren acercarse a la parte alta.

Se trata del duelo que cerrará la jornada sabatina en el estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, que reunirá dos propuestas ofensivas en cancha, aunque ninguna ha traído muchos resultados positivos a lo largo de la temporada.

¿Quién transmite Concepción vs La Serena por el Campeonato Nacional 2026?

Para ver el duelo de Concepción vs La Serena debes ingresar a la señal de TNT Sports Premium o TNT Sports en HBO Max en streaming.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Concepción vs La Serena por el Campeonato Nacional 2026?

Concepción y La Serena se miden este sábado 18 de abril a las 20:00 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo por la Fecha 10 del Campeonato Nacional 2026.

Fecha: Sábado 18 de abril

Hora: 20:00 horas

Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción

¿Cómo llegan Concepción y La Serena?

Concepción tiene apenas un triunfo y un empate en esta temporada, siendo el resto solo derrotas: en su último duelo perdió por 1-0 ante Unión La Calera en el Nicolás Chahuán, extendiendo su mala racha a cinco caídas consecutivas en el Campeonato Nacional.

La Serena ganó el reciente fin de semana por 1-0 a Everton en La Portada. De todas formas, su rendimiento es oscilante, con solo un triunfo en los últimos tres compromisos disputados en la competición.

Ambas escuadras están necesitadas de puntos y buscarán obtener la victoria en Collao.

Formaciones de Concepción y La Serena

Formación de Concepción

César Dutra; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Fausto Grillo; Jorge Henríquez, Nelson Sepúlveda, Misael Dávila, Leonardo Valencia; Diego Carrasco; Ignacio Mesías y Joaquín Larrivey. DT: Walter Lemma.

Formación de La Serena

Federico Lanzillota; Joaquín Gutiérrez, Lucas Alarcón, Francis Mac Allister, Yahir Salazar; Matías Marín, Felipe Chamorro, Jeisson Vargas; Nicolás Stefanelli, Diego Rubio y Rafael Delgado. DT: Felipe Gutiérrez.