La Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección presentado por una hincha de Colo Colo y dejó sin efecto la prohibición de ingreso a estadios que le había aplicado Blanco y Negro. Esto en medio de los esfuerzos que realiza el club Popular para mejorar sus ingresos y controlar a los simpatizantes que han provocado los últimos desmanes en el Estadio Monumental.

El tribunal cuestionó la forma en que la concesionaria aplicó la sanción, señalando que el castigo de 10 años sin estadio fue considerado “vago e impreciso”.

Hincha de Colo Colo recibió un castigo de 10 años sin estadio

El origen del caso se remonta al 9 de marzo de 2025, cuando Colo Colo enfrentó a Everton por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026. Durante ese partido, un grupo de barristas lanzó fuegos artificiales dentro del estadio, lo que llevó a Blanco y Negro a aplicar el derecho de admisión a los supuestos responsables.

Entre las personas sancionadas apareció una hincha del “Cacique”, quien recibió una prohibición de 10 años sin poder ingresar a recintos deportivos, medida que se extendería hasta el 4 de abril de 2035.

Frente a esta situación, la fanática presentó un recurso de protección ante la justicia. En su acción judicial argumentó que el castigo era arbitrario y desproporcionado, ya que no existían pruebas concluyentes en su contra y tampoco se le permitió presentar descargos.

¿Qué dijo la Corte de Apelaciones sobre el derecho de admisión de Blanco y Negro?

El caso fue revisado por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que analizó los antecedentes presentados por ambas partes.

En su fallo unánime, el tribunal cuestionó la forma en que se aplicó la sanción, señalando que la medida se adoptó “sin otra información útil que permita su cabal comprensión”.

Además, la resolución sostiene que la aplicación del derecho de admisión en este caso “aparece del todo vaga e imprecisa, y nunca fue corroborada con antecedente alguno”, poniendo en duda la base de la sanción aplicada por la concesionaria.

El tribunal también advirtió que la prohibición de una década supera los plazos habituales establecidos en la normativa para este tipo de infracciones.

Hinchas en el Colo Colo vs Everton por la cuarta fecha en 2025 / Photosport

¿Qué consecuencias tendrá el fallo para Colo Colo?

Tras revisar los antecedentes, la Corte concluyó que Blanco y Negro actuó de manera abusiva y contraria a derecho, al aplicar una sanción sin fundamentos suficientes y sin permitir un proceso adecuado de defensa.

Por ello, el tribunal acogió el recurso de protección presentado por la hincha y ordenó dejar sin efecto la prohibición de ingreso a estadios que se extendía hasta 2035.

Además, la sentencia determinó que la concesionaria que administra Colo Colo deberá pagar las costas del juicio, cerrando así el proceso judicial iniciado por la fanática alba.