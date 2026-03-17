Colo Colo recuperó el liderato exclusivo del Campeonato Nacional 2026 con un triunfo sólido ante Huachipato y alcanzó los 15 puntos en siete fechas. El equipo de Fernando Ortiz volvió a mostrar autoridad futbolística, línea de tres consolidada y un mediocampo que empieza a responder. Pero el 2-0 en el Monumental fue apenas la superficie de una noche que dejó señales mucho más profundas.

Porque detrás del festejo hubo escenas que explican el momento del equipo: Arturo Vidal ordenando desde adentro, anticipando el cambio de Joaquín Sosa y luego cediendo el penal a Claudio Aquino; una lesión que obliga a mirar el parte médico con atención; una regla Sub 21 que hoy es un problema real; y un fallo judicial que golpea directamente a Blanco y Negro. Colo Colo manda en la tabla, pero el escenario no es simple.

⚪⚫ Todas las noticias de Colo Colo hoy martes 17 de marzo

En resumen

Vidal anticipó el cambio de Sosa y cedió el penal a Aquino.

Sosa será evaluado por molestias en el talón.

Madrid marcó su primer gol y se afirma en el equipo.

Colo Colo solo suma 489 minutos Sub 21.

La Corte anuló una sanción aplicada por Blanco y Negro.

El Cacique lidera con 15 puntos.

Sigue en AlAireLibre.cl el Colo Colo HOY minuto a minuto: parte médico de Sosa, decisión sobre Méndez, avance en la regla Sub 21 y todo lo que se mueva en el Monumental antes del duelo frente a Coquimbo.