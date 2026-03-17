Arturo Vidal sigue siendo el jugador que le dice al técnico de turno lo que el resto no se atreve. Tras el triunfo de Colo Colo 2-0 sobre Huachipato de anoche, el King enfrnetó a la prensa en la zona mixta del Estadio Monumental y le mandó un mensaje directo a Nicolás Córdova por la nómina de 26 jugadores convocados para los amistosos de La Roja ante Cabo Verde y Nueva Zelanda en la FIFA Series 2026: si el proceso apunta al recambio generacional, la lista debe reflejarlo con más sangre joven.

La convocatoria incluye como novedades a Diego Ulloa, Sebastián Mella, Benjamín Chandía, Felipe Ogaz y Felipe Faúndez, pero el núcleo base se mantiene sin grandes cambios. Vidal aplaudió en particular la citación de Ulloa, su compañero en el Cacique: “Es un jugador que viene de Unión La Calera, en estos primeros meses lo hace excelente, trabaja muy fuerte, siempre está atento a mejorar”. Pero ahí terminaron los elogios.

Lo que vino después fue un misil directo a la mesa de trabajo de Córdova.

Vidal barre con la nómina de La Roja de Nicolás Cordova

La frase del King fue corta y directa, sin dobles lecturas. “Solo una cosa: hay que ser consecuentes con lo que se dice. Cuando se hacen las nóminas, hay que ser consecuentes con lo que se dijo antes”, partió diciendo Vidal.

“Cuando dices que la selección se tiene que preparar para el próximo Mundial, no tienes que llamar a los mismos, tienes que llamar a jugadores jóvenes”, cerró el central de Colo Colo.

El punto de Vidal es concreto: si Córdova declaró públicamente que este proceso sirve para mirar el futuro de La Roja pensando en el Mundial 2030, la lista debería tener más jugadores jóvenes para iniciar ese proceso.

No es la primera vez que Vidal cuestiona a Córdova. En octubre de 2025, cuando era técnico de la Sub 20, el King ya disparó sin filtro: “No me gusta. No está preparado para una selección de un país. No hay una idea, no hay una forma de atacar, una forma de defender”. El nuevo round llegó desde el otro lado del proceso.

¿Cuál es la nómina de La Roja para los amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda?

Córdova citó a 26 jugadores para la FIFA Series 2026:

Arqueros : Lawrence Vigouroux, Thomas Gillier, Sebastián Mella

: Lawrence Vigouroux, Thomas Gillier, Sebastián Mella Defensores : Faúndez, Hormazábal, Kuscevic, Iván Román, Gárguez, Maripán, Lichnovsky, Suazo, Diego Ulloa

: Faúndez, Hormazábal, Kuscevic, Iván Román, Gárguez, Maripán, Lichnovsky, Suazo, Diego Ulloa Volantes : Saavedra, Echeverría, Ogaz, V. Pizarro, Loyola, Altamirano, Millán

: Saavedra, Echeverría, Ogaz, V. Pizarro, Loyola, Altamirano, Millán Delanteros: Osorio, M. Gutiérrez, Tapia, Brereton, Aravena, Cepeda, Chandía



Ausentes destacados: Alexis Sánchez y Erick Pulgar.

📅 ¿Cuándo juega La Roja ante Cabo Verde y Nueva Zelanda?

Los partidos se disputarán en Nueva Zelanda en el marco de la FIFA Series 2026:

27 de marzo → Chile vs Cabo Verde — 00:00 horas

→ Chile vs Cabo Verde — 00:00 horas 30 de marzo → Chile vs Nueva Zelanda — 03:15 horas



En Al Aire Libre puedes seguir la previa de ambos amistosos, la nómina completa de Córdova y toda la actualidad de La Roja en esta nueva etapa del proceso.