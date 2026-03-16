La nómina de la Selección Chilena para los amistosos de las FIFA Series dejó varias conclusiones, pero una en particular llamó la atención de los hinchas: la ausencia de Erick Pulgar, uno de los mediocampistas nacionales con mejor presente en el extranjero.

El volante del Flamengo no apareció en la convocatoria que viajará a Oceanía para enfrentar a Nueva Zelanda y Cabo Verde, una decisión que rápidamente despertó dudas entre los seguidores de La Roja. Sin embargo, la explicación detrás de su ausencia tiene relación directa con el propio jugador.

Erick Pulgar y la decisión que lo dejó fuera de la selección chilena de Nicolás Córdova

La ausencia de Erick Pulgar en la selección chilena no fue producto de una decisión técnica ni de un problema físico. Según información conocida por Radio Cooperativa el propio mediocampista solicitó no ser considerado en esta convocatoria.

El jugador nacido en Antofagasta pidió permiso al cuerpo técnico de Nicolás Córdova para permanecer en Brasil y enfocarse en su situación dentro del Flamengo, club en el que atraviesa un momento importante de competencia interna.

Pulgar busca consolidarse definitivamente en el equipo titular del conjunto carioca, por lo que optó por priorizar su presente en el club antes que participar en esta gira amistosa con La Roja. A pesar de que este mismo fin de semana, desde Brasil le ponían precio a la una posible salida del volante, por el interés de otros equipos.

El cambio de entrenador en Flamengo que influyó en Pulgar

Uno de los factores clave en la decisión del mediocampista chileno fue el reciente cambio en la banca de Flamengo. El club brasileño confirmó la llegada del entrenador portugués Leonardo Jardim, movimiento que abrió un nuevo escenario dentro del plantel.

Ante esta situación, Pulgar decidió quedarse en Río de Janeiro para convencer al nuevo técnico y ganar un lugar estable en la formación titular.

El volante nacional entiende que este período de evaluación puede ser determinante para su continuidad y protagonismo en uno de los clubes más grandes de Sudamérica.

📋 Nómina de #LaRoja 🇨🇱 para los partidos ante Cabo Verde 🇨🇻 y Nueva Zelanda 🇳🇿. pic.twitter.com/vvqBn9RkSZ — Selección Chilena (@LaRoja) March 16, 2026

La Roja viajará a Oceanía sin uno de sus referentes del mediocampo

Con este escenario, la selección chilena dirigida por Nicolás Córdova afrontará los partidos amistosos de las FIFA Series sin uno de los jugadores más experimentados del mediocampo nacional. Chile enfrentará a Nueva Zelanda y Cabo Verde en Auckland, compromisos que servirán para observar nuevos nombres y variantes dentro del plantel que busca consolidar el recambio en el combinado nacional.

Mientras tanto, Erick Pulgar seguirá enfocado en Flamengo, con la misión de transformarse en una pieza clave bajo el mando del nuevo entrenador portugués.