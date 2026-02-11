Erick Pulgar apareció cuando Flamengo más lo necesitaba. El chileno abrió la cuenta ante Vitória con un golazo y encaminó un 2-1 que le permitió al Mengao conseguir su primera victoria en el Brasileirao 2026, un resultado que cambia el ánimo en el arranque del equipo.

El volante nacional rompió un partido cerrado a los 15 minutos con un derechazo desde 22 metros que dejó sin opción al arquero Gabriel. Hasta ese momento, el duelo en Salvador de Bahía era equilibrado y con pocas ventajas claras.

🔥 Pulgar golpea en el Brasileirao 2026 con Flamengo

La jugada nació por la izquierda. Everton Cebolinha desbordó, levantó la cabeza y tocó atrás. Pulgar llegó perfilado y sacó un remate potente que se clavó en el ángulo, silenciando el estadio Manoel Barradas.

El ex Universidad Católica celebró así su primer gol del año y reafirmó su peso en el mediocampo del equipo dirigido por Filipe Luis. No fue solo un tanto estético: fue el movimiento que inclinó el partido.

⚽ Un triunfo que cambia el inicio de Flamengo

Antes del descanso, Everton Cebolinha amplió el marcador (45+4′). Vitória descontó a través de Matheuzinho (52′), pero Flamengo sostuvo la ventaja en el tramo final. El 2-1 le dio al cuadro carioca su primera victoria en el campeonato y lo ubicó con cuatro puntos en el octavo puesto. El torneo recién arranca, pero el resultado evita que el equipo se complique en las primeras fechas.

Pulgar, por su parte, suma argumentos para seguir consolidándose como titular fijo. Cuando Flamengo necesitaba revertir la situación en este comienzo irregular, el chileno respondió con un golpe que puede marcar el rumbo en las próximas jornadas en tierras brasileñas.

Mira el gol de Erick Pulgar: