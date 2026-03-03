Erick Pulgar, volante chileno que milita en Flamengo, reaccionó públicamente a la salida del entrenador brasileño. El campeón de América con La Roja utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje de agradecimiento y respaldo tras confirmarse su despido.

El mediocampista destacó la influencia que tuvo el cuerpo técnico en su crecimiento futbolístico y en su consolidación como titular en el Mengão. Ahora, el antofagastino deberá convencer al nuevo estratega y reafirmar su lugar en el mediocampo del cuadro carioca.

El mensaje de despedida de Erick Pulgar a Filipe Luís tras su salida de Flamengo

La sorpresiva salida de Filipe Luís de la banca de Flamengo impactó fuerte en el camarín del conjunto carioca, y uno de los más afectados fue Erick Pulgar. El mediocampista chileno se había consolidado y alcanzado un gran nivel bajo la dirección del ex lateral izquierdo, por lo que no dejó pasar la oportunidad de despedirse públicamente de su ahora ex entrenador, quien fue despedido apenas horas después de una contundente victoria 8-0 ante Madureira que clasificó al equipo a una nueva final del Campeonato Carioca 2026.

A través de sus redes sociales, el volante de La Roja compartió un mensaje de agradecimiento dirigido tanto al técnico como a su cuerpo de trabajo. En su publicación, Pulgar dejó en claro la confianza que recibió durante este proceso, destacando no solo el aspecto táctico, sino también el respaldo humano que sintió dentro del plantel.

El impacto en Pulgar sobre la salida de Filipe Luís

Las palabras del antofagastino reflejaron la cercanía que existía entre el grupo y el cuerpo técnico saliente. Pulgar aseguró que el entrenador y sus colaboradores “dejaron una huella inolvidable” en su carrera, valorando las enseñanzas que se lleva de esta etapa y deseándoles éxito en sus próximos desafíos.

Con este cierre de ciclo, se abre una nueva etapa para el seleccionado chileno en Brasil. Mientras la dirigencia del Flamengo trabaja en la llegada del nuevo director técnico, Pulgar deberá enfocarse en sostener su rendimiento para ganarse la confianza del próximo estratega y mantener su lugar como pieza clave en el mediocampo del Mengão.

¿Quién es Leonardo Jardim, el nuevo entrenador de Flamengo?

La incertidumbre en el complejo de “Ninho do Urubu” duró poco. Mientras el entorno del club aún procesaba la salida de Filipe Luís, la dirigencia de Flamengo cerró rápidamente la llegada de su nuevo entrenador: el técnico portugués Leonardo Jardim.

El exentrenador del AS Mónaco firmará un contrato hasta diciembre de 2027 y fue el principal candidato de la directiva para aportar experiencia internacional y liderazgo a un plantel que busca reordenarse tras un inicio de temporada irregular.