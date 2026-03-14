El presente de Erick Pulgar en Flamengo sigue generando atención en el mercado internacional. El volante chileno se ha mantenido como una pieza importante en el equipo brasileño, incluso tras el reciente cambio en la dirección técnica del club.

El mediocampista de la Selección Chilena ha sido titular en los primeros partidos del ciclo del nuevo entrenador, lo que confirma su importancia dentro del plantel del Mengao. Sin embargo, su nombre vuelve a aparecer en la órbita de varios equipos fuera de Brasil.

Erick Pulgar y Flamengo fijan cifra para una posible transferencia

El buen rendimiento del volante nacional ha provocado que su nombre vuelva a sonar en distintos mercados del fútbol internacional. Según informó el medio brasileño O Globo, Flamengo estableció en cuatro millones de dólares el valor de salida de Erick Pulgar para una eventual transferencia durante la próxima ventana de fichajes.

La cifra representa el monto que el club estaría dispuesto a considerar si llega una oferta concreta por el mediocampista chileno, quien renovó su contrato con el equipo brasileño durante la temporada pasada.

Interés desde Europa, MLS y Sudamérica por Erick Pulgar

El interés por el futbolista formado en Antofagasta no se limita a un solo destino. De acuerdo a la información publicada por O Globo, distintos clubes de Europa y la MLS han seguido de cerca la situación del mediocampista chileno.

A esos sondeos se suma también una consulta desde el fútbol argentino. River Plate habría preguntado por las condiciones del jugador para evaluar una posible incorporación en el futuro.

El rol clave de Pulgar en el nuevo ciclo de Flamengo

Más allá de los rumores de mercado, el chileno continúa siendo un futbolista relevante en el esquema del equipo brasileño. Con la llegada del nuevo entrenador Leonardo Jardim, el mediocampista nacional ha sido considerado desde el arranque en los primeros compromisos del equipo.

Ese escenario refleja que Flamengo todavía cuenta con Erick Pulgar como parte importante de su proyecto deportivo, lo que hace que cualquier negociación por su salida dependa de una propuesta que realmente satisfaga al club.