La discusión sobre la reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas volvió a instalarse en el centro del debate del fútbol chileno. Dirigentes de clubes y autoridades de la ANFP manifestaron su inquietud ante el avance del proyecto de ley que actualmente se encuentra en su etapa final de tramitación.

El tema fue abordado en una reunión entre representantes del balompié nacional y las futuras autoridades del Ministerio del Deporte, instancia donde se plantearon algunas solicitudes respecto al futuro de la normativa que busca modificar el funcionamiento de las SADP.

ANFP y reforma de sociedades anónimas: la solicitud de Pablo Milad al nuevo gobierno

Durante el encuentro con las futuras autoridades del deporte, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, planteó la preocupación existente entre los clubes respecto al proyecto de ley que busca reformar las sociedades anónimas deportivas profesionales. El dirigente pidió que se quite la urgencia legislativa a la iniciativa, con el objetivo de abrir un espacio para discutir y eventualmente modificar algunos puntos de la normativa.

La solicitud fue respaldada por varios presidentes de clubes del fútbol chileno, quienes consideran que ciertos aspectos del proyecto podrían afectar el funcionamiento actual de las instituciones deportivas.

La reunión con Natalia Duco y las futuras autoridades del Ministerio del Deporte

La conversación se produjo en una cita entre representantes de la ANFP y quienes asumirán próximamente en el Ministerio del Deporte.

En la instancia participaron Natalia Duco, quien encabezará la cartera, y Andrés Otero, designado como subsecretario del área. El encuentro permitió un primer acercamiento entre el fútbol chileno y las autoridades que tomarán decisiones en el ámbito deportivo.

En ese contexto, los dirigentes aprovecharon de exponer sus inquietudes sobre el proyecto de ley que modifica las sociedades anónimas deportivas, tema que ha generado amplio debate en el ambiente futbolístico nacional.

A tercer trámite reforma a ley de Sociedades Anónimas Deportivas 🤾‍♂️⛹️‍♀️



Tras una serie de votaciones, la Cámara Alta respaldó la moción con una serie de enmiendas que ahora deben ser ratificadas en tercer trámite constitucional.

La preocupación de los clubes por el avance de la ley de sociedades anónimas

El malestar de los clubes se mantiene pese a que la iniciativa ya avanzó en su tramitación legislativa y sólo resta la aprobación de la Cámara de Diputados para completar el proceso. Desde el mundo del fútbol consideran que la reforma podría generar cambios importantes en la estructura de propiedad y gestión de los clubes, lo que explica la presión ejercida por los dirigentes para revisar algunos aspectos de la normativa.

Por ahora, el diálogo entre la ANFP y las futuras autoridades del deporte aparece como el primer paso para intentar abrir una nueva discusión en torno al proyecto que busca modificar el modelo de sociedades anónimas en el fútbol chileno.