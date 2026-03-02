La reforma a la Ley SADP vuelve al centro del debate político y deportivo en Chile. Tras casi una década de tramitación, el proyecto que busca modificar el funcionamiento de las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales será prioridad en la tabla del Senado este miércoles 4 de marzo.

La decisión no pasó desapercibida. El anuncio se produce en medio de fuertes presiones desde el mundo del fútbol, donde varios dirigentes, incluida la ANFP, han manifestado su rechazo a la iniciativa.

Reforma Ley SADP en el Senado: votación será prioridad este miércoles

La votación del informe de la reforma a la Ley SADP será el primer punto en la sesión del Senado. Así lo confirmaron por unanimidad los comités, tras recibir el informe de las comisiones de Constitución y Hacienda.

El senador Matías Walker (Demócratas), impulsor del proyecto, valoró que la discusión avance luego de casi 10 años de tramitación legislativa. “Espero que el fuerte lobby y las presiones sobre los senadores no hagan mella en la necesidad de que este proyecto se vote en primer lugar”, señaló.

El parlamentario también sostuvo que varias propuestas planteadas por dirigentes del fútbol fueron incorporadas en el texto final.

La postura de la ANFP y Pablo Milad frente al proyecto

Desde la ANFP han sido críticos con la reforma. El presidente del organismo, Pablo Milad, junto a otros dirigentes del fútbol nacional, ha cuestionado duramente la iniciativa.

El principal temor en el entorno del fútbol profesional apunta a cambios estructurales en la administración y fiscalización de los clubes, lo que podría modificar el modelo actual de las sociedades anónimas.

El debate no es nuevo, pero ahora entra en su fase más determinante.

Por unanimidad de los comités del @Senado_Chile se acordó votar proyecto de reforma a las SADP en 1er lugar el día miércoles. Invito a todo el país deportivo a estar muy atentos a que así ocurra. pic.twitter.com/3GwLO87xvd — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) March 2, 2026

Un proyecto que lleva casi una década en trámite

La reforma a la Ley SADP comenzó su camino legislativo hace cerca de 10 años. Durante ese tiempo ha enfrentado modificaciones, indicaciones y postergaciones.

El hecho de que ahora sea prioridad en la tabla marca un punto de inflexión. La sesión de este miércoles podría definir el rumbo definitivo de una normativa que impacta directamente en la organización del fútbol chileno.

El resultado no sólo tendrá consecuencias políticas. También podría redefinir el modelo de gestión de los clubes profesionales en Chile y la Selección.