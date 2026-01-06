La U Católica continúa preparándose para el inicio de la temporada. Los cruzados, que regresarán este 2026 a la fase de grupo de la Copa Libertadores, tendrán varios torneos, por lo que se están armando con todo para competir en todos ellos.

En ese contexto, este martes presentaron oficialmente al volante Jimmy Martínez como su refuerzo. El volante llega desde Huachipato y es uno de las cuatro incorporaciones confirmadas que tiene el club estudiantil.

Sin embargo, se podrían ir sumando nuevos nombres con el correr de los días. Así al menos lo manifestó la dirigencia, que confía en potenciar el plantel que dirige Daniel Garnero.

⚽ En la U Católica desestiman ofertas por sus figuras

Uno de los temas que preocupa a los hinchas de la U Católica es la situación de algunas de las figuras del equipo, como son los casos de Alfred Canales o Daniel González, quienes se especuló que habrían recibido ofertas desde el extranjero.

Sin embargo, el gerente deportivo de los cruzados, José María Bulhubasich desestimó que existan dichos ofrecimientos. Por otro lado, el Tati se refirió a la situación de Eduard Bello, cuyo préstamo terminó y deberá volver a Barcelona de Ecuador si no se llega a un acuerdo para extender su cesión

“No se ha movido nada la situación de los últimos días. No está confirmado ni descartado. Está en desarrollo, no hay nada concreto”, reconoció.

😮 Dos exdefensores podrían volver a la U Católica

Por otra parte, Buljubasich abordó el posible regreso de Enzo Roco, quien estaría en la órbita de la dirigencia para reforzar la zona defensiva del equipo.

“Se formó acá, tiene una larga trayectoria. Veníamos en un listado de jugadores con los que estamos avanzando en las negociaciones, entra dentro de esa posibilidad”, señaló.

Por último, se refirió a la posibilidad de Tomás Asta-buruaga, quien finalizó su vínculo con la institución, pero quien aún no ha sido despedido de manera oficial en las redes sociales. “Terminó su contrato, pero no está cerrado ese tema. No hay nada definitivo. Mientras esté buscando club, es una posibilidad, pero no es algo que esté definido”, sentenció.

🔗 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte al día con el mercado de pases de la U Católica.