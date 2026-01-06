Una de las renovaciones que más le ha costado cerrar a U Católica en este mercado de pases ha sido la del venezolano Eduard Bello, quien terminó contrato en diciembre pasado y contrario a sellar rápidamente su continuidad como se esperaba ha tenido más de un obstáculo para permanecer en el Claro Arena, esto porque desde el club dueño de su pase, Barcelona de Ecuador, también lo quieren tener en este 2026.

Y aunque durante la mañana de este martes desde tierras ecuatorianas aseguraban que la UC estaba dispuesta a desembolsar alrededor de 200 mil dólares para amarrar la continuidad de Bello, lo cierto es que desde el propio club de San Carlos de Apoquindo se encargaron de aclarar la situación y mantener la incertidumbre al respecto.

🤨 En la UC niegan que hayan resuelto la continuidad de Eduard Bello

Pese a la versión de la prensa ecuatoriana por un acuerdo entre la UC y Barcelona para el traspaso definitivo de Bello, fue el propio gerente deportivo de los cruzados, José María Buljubasich, quien explicó en qué se encuentra realmente la situación del atacante venezolano.

“Nos falta por completar en el plantel un extremo por izquierda, que es donde está Eduard en esa posición viendo qué opciones vamos a manejar, todavía no está cerrado ese tema“, apuntó el Tati sobre el destino que pueda tener esta novela con Bello.

Así mismo, recalcó que: “Lo de Bello no está ni confirmado pero tampoco descartado. Estos días no hemos tenido avances por él”.

