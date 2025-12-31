U Católica vivió unos días bastante movidos en torno al mercado de pases en su objetivo de poder armar un plantel bien competitivo pensando en todo lo que deberán jugar en 2026, por lo que junto con la llegada de nuevas incorporaciones en el Claro Arena también se encontraban asegurando la base del plantel que dirige el argentino Daniel Garnero.

Todo iba de acuerdo a lo previsto sobre las renovaciones de piezas claves para el DT de los cruzados, con la continuidad de nombres como Branco Ampuero, Gary Medel, Jhojan Valencia o Fernando Zampedri, pero en las últimas horas se dio a conocer que otro titularísimo para Garnero tendría sus maletas listas para tener que abandonar San Carlos de Apoquindo pese a los esfuerzos que se hicieron estos últimos días por extender su vínculo.

👋 Desde Ecuador avisan que la UC pierde a un elemento fundamental del plantel

Uno de los jugadores que se ganó un puesto en U Católica sobre todo por su rendimiento en la segunda rueda del Campeonato fue el venezolano Eduard Bello, quien arribó como refuerzo este 2025 en calidad de cedido desde el Barcelona de Ecuador, por lo que su contrato expiraba este mes de diciembre y desde el conjunto de La Franja se encontraban negociando su permanencia.

La fórmula que pretendía el elenco estudiantil para poder retener a Bello era extender su préstamo desde el equipo ecuatoriano para así evitar pagar la cláusula de compra de 1.5 millones de dólares, algo que no cayó del todo bien en la interna del club “Torero”.

Así lo informó el portal ecuatoriano Ecuavisa, donde indican que tras el rechazo de Barcelona Eduard Bello deberá dejar el Claro Arena y presentarse con el club Astillero, esto a menos que desde Católica hagan un último esfuerzo por quedarse con su carta, escenario que señalan se ve poco probable.

Eduard Bello parece tener pie y medio fuera de la UC para el 2026/ © Photosport

📊 Los números de Eduard Bello en U Católica