Universidad Católica cerró de gran forma el 2025. Tras un primer semestre irregular, los cruzados lograron renacer futbolísticamente de la mano de Daniel Garnero y culminar segundos en el Campeonato Nacional, lo que les permitió quedarse con el Chile 2.

Ahora, con su retorno a la Copa Libertadores, en la precordillera ya piensan en lo que será la próxima temporada. Para ello, deben tomar importantes decisiones en la conformación de su plantel.

En ese sentido, se esperan algunas salidas, como es el caso de Eduard Bello, quien finaliza contrato en diciembre. Sin embargo, su futuro aún no está definido y su intención es seguir en la UC.

⚽ U Católica define el futuro de Eduard Bello

Eduard Bello arribó a Universidad Católica a inicios de año cedido desde Barcelona de Guayaquil, club dueño de su pase, pero su cesión termina el próximo 31 de diciembre, por lo que debe volver a Ecuador.

Sin embargo, el deseo del atacante venezolano es seguir en San Carlos de Apoquindo, algo que coincide con la intención de los estudiantiles, que esperan seguir contando con él.

Para ello, según reveló el periodista de Punto Cruzado, Bruno Sampieri, la única opción es comprar su pase, inversión que no está dispuesta a hacer la UC.

😮 Eduard Bello hace todo lo posible para seguir en U Católica

La citada fuente detalló que desde Universidad Católica iniciaron las gestiones para extender el préstamo de Eduard Bello, pero no han recibido respuestas alentadoras desde Ecuador.

Por ello, fue el propio Bello quien está tratando de que las negociaciones lleguen a buen puerto. “Ha intervenido en las conversaciones, y es él con su agencia de representación, quienes están viendo la mejor fórmula para continuar en la UC”, indicaron.

Asimismo, señalaron que no se descarta que el futbolista pueda rescindir contrato de forma anticipada con Barcelona para seguir en los cruzados. Por otro lado, está la opción que extienda su contrato con la escuadra ecuatoriana hasta el 2027 y así pueda mantenerse a préstamo en la UC una temporada más.

🔗 Sigue a Al Aire Libre y mantente al día con la actualidad de la U Católica.