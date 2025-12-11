En U Católica todo parece ir bien encaminado rumbo al 2026 con la clasificación a Copa Libertadores en el bolsillo y la renovación de algunos de sus pilares del plantel definida, pero por otro lado un inesperado problema surgió en el elenco de la precordillera que involucra a otro jugador de bastante relevancia en el elenco que dirige el argentino Daniel Garnero.

En medio de este rearmado en el conjunto de la UC las últimas horas destaparon una situación que tiene como protagonista al colombiano Jhojan Valencia, quien a pesar de haber cumplido con una renovación automática puso en jaque su estadía en el club y enciende las alarmas en San Carlos de Apoquindo.

😵 Jhojan Valencia le deja un contundente aviso a la UC por su futuro

A días de finalizada la temporada para U Católica apareció este problema que tiene metido a Jhojan Valencia, quien sobre todo con la llegada de Garnero se ganó un puesto de titular indiscutido y así estaba previsto que fuese también desde el próximo año, un panorama que parece complicarse en palabras del propio jugador.

Esto, porque el colombiano dialogó con TNT Sports en las últimas horas y explicó que: “Estamos a la espera de que el club nos responda el ofrecimiento que le hicimos con mi representante, pero todavía no tenemos respuesta. Por mi futuro no es nada seguro, estamos esperando que nos respondan. Llevamos más de un mes esperando que respondan la solicitud que les hicimos, pero no ha habido respuesta”.

“Le cogí mucho cariño al club, a mis compañeros, a la hinchada, pero tampoco puedo estar en un lugar donde no me lo dan. Hace un mes mandé una propuesta y no me han respondido”, recalcó el volante de 29 años sobre su situación en los cruzados.

Jhojan Valencia hizo declaraciones con tono a despedida de la UC/ © Photosport

⚽ ¿Hasta cuándo tiene contrato Jhojan Valencia en la UC?

El colombiano Valencia tiene contrato vigente con la UC hasta diciembre de 2026, pero en este escenario de incertidumbre puede poner fin anticipadamente a su permanencia en el club, más con los últimos trascendidos que hablan de un supuesto interés desde México por su fichaje.

📊 Los números de Valencia en U Católica