La tranquilidad se va apoderando de U Católica en cuanto a la conformación del plantel para la próxima temporada 2026, una en la que el elenco de la precordillera podría volver a jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores después de 4 años si es que este sábado logran sumar en casa ante Unión La Calera en la última fecha del Campeonato Nacional.

En vista de los desafíos que seguramente tendrá la UC el próximo año es que cobra relevancia poder ir asegurando la base del actual equipo, y si ya el experimentado Gary Medel había acordado su renovación por una temporada más, este viernes se conoció de otros dos inamovibles para Daniel Garnero que también continuarán en San Carlos de Apoquindo.

✅ Zampedri y Branco Ampuero sellan su continuidad en la UC

Dos casos que estaban en veremos hasta el día de hoy por su continuidad en U Católica eran el del máximo goleador histórico Fernando Zampedri y del defensor Branco Ampuero, ambos elementos fundamentales en la columna vertebral del conjunto estudiantil.

Recientemente se había dado a conocer que el Toro estaba dispuesto incluso a rebajar su sueldo para apurar su renovación en el club de La Franja, mientras que por el lado de Ampuero solo quedaban resolver algunos términos en la duración de un nuevo contrato.

Así las cosas, esta jornada el periodista Marco Escobar aseguró que tanto Zampedri como el zaguero ex Antofagasta ya acordaron su renovación en la UC, y a falta de oficialización de parte del propio club se presume que lo del artillero sea hasta fines de 2026.

Zampedri y Ampuero seguirán junto a Católica tras asegurar renovación/ © Photosport

🤨 ¿Qué otros titulares faltan por definir su futuro en el club?

Mientras tanto, si bien la UC ya puede respirar aliviada al saber que seguirán teniendo a titulares indiscutidos como Medel, Zampedri, Ampuero y también Daniel González, queda saber qué pasará con la situación de otros estelares.

En las últimas horas hubo novedades acerca de la posible compra del venezolano Eduard Bello, quien termina su préstamo desde Barcelona de Ecuador, además de saber en qué irían las renovaciones de otros elementos importantes como Clemente Montes, Eugenio Mena o Cristián Cuevas.