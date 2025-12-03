Entre tantos jugadores que faltan por renovar en U Católica se encuentran algunos nombres experimentados como Fernando Zampedri y Gary Medel, y precisamente fue sobre este último con el que hubo importantes novedades respecto al camino que seguirá finalmente de cara a la temporada 2026.

Luego de semanas de negociaciones entre el representante de Medel, Fernando Felicevich, y Cruzados, hay humo blanco sobre qué ocurrirá con el Pitbull y su aventura en el elenco precordillerano.

🙏 Gary Medel se quedará en la UC tras exitosas negociaciones por su renovación

Aunque en las últimas semanas se comentaba que la piedra de tope para llegar a un consenso en la renovación de Gary Medel eran los años de duración de un nuevo contrato, finalmente ese punto se pudo destrabar entre las partes.

Según dio a conocer este miércoles La Tercera, el directorio de Cruzados llegó a un acuerdo con Medel para extender por una temporada más su contrato en U Católica, es decir por todo el año 2026.

“Se transformó rápidamente en uno de los principales referentes del camarín, y ha sido fundamental tanto dentro como fuera de la cancha. En los momentos más complejos de este ejercicio, siempre dio la cara junto al capitán Fernando Zampedri, lo que fue valorado en el vestuario”, añade el citado medio entre las razones que permiten la permanencia del bicampeón de américa en San Carlos de Apoquindo.

Gary Medel seguirá siendo jugador de U Católica/ © Photosport

📊 Los números de Gary Medel este 2025 con la UC

Desde su llegada a U Católica este 2025, Medel se convirtió en un titular indiscutido sobre todo para el técnico Daniel Garnero, quien le encontró espacio en la zona de volantes y de ahí ha sido inamovible del XI estelar de la escuadra de la precordillera.