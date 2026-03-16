Este lunes, mientras los hinchas aún procesan la sensible baja de Octavio Rivero —quien deberá pasar por el quirófano debido a una rebelde sinovitis en su rodilla derecha—, una noticia reglamentaria sacudió las oficinas de Azul Azul. El sueño de traer un refuerzo de “quilates” desde el extranjero para suplir los cuatro meses de ausencia del uruguayo se desvaneció por completo tras el cierre del mercado internacional.

La razón es tajante: el vencimiento del TMS (Transfer Matching System) en Chile le quitó a la U la posibilidad de inscribir futbolistas provenientes de ligas internacionales. Esto provocó el descarte inmediato de Nicolás Fernández, el volante charrúa de Progreso que asomaba como el gran tapado para ocupar la plaza, pero que ante el silencio de la dirigencia laica en las horas críticas, permanecerá en Montevideo.

¿Por qué la U de Chile no puede fichar un reemplazo para Octavio Rivero en el extranjero?

El plazo fatal para inscribir jugadores provenientes desde fuera del país concluyó oficialmente este domingo 15 de marzo. Al cerrarse el sistema de transferencias internacionales (TMS), la U de Chile perdió cualquier opción de negociar con futbolistas de ligas como la argentina o uruguaya. Según reportó Bolavip, a pesar de los sondeos iniciales por Nicolás Fernández, la directiva azul no insistió y el reloj terminó por sentenciar la operación, dejando al club sin la posibilidad de traer un sustituto internacional para el “9”.

¿Quién será el sustituto de Octavio Rivero en la U de Chile para la Copa de la Liga?

Con la vía internacional bloqueada, el abanico de Azul Azul se reduce a buscar un futbolista que se encuentre libre (cesante) en el medio local o confiar en los nombres que ya tiene en el plantel, como los canteranos que asoman con fuerza bajo el interinato de Jhon Valladares. La inminente cirugía de Rivero obliga a tomar una decisión de emergencia antes del debut de este viernes ante Deportes La Serena.

¿Cuánto tiempo estará fuera Octavio Rivero tras su cirugía?

El diagnóstico médico indica que la sinovitis en su rodilla derecha requerirá una intervención que lo mantendrá alejado de las canchas por un periodo aproximado de cuatro meses. Esta situación significa que el experimentado goleador se perderá la fase de grupos de la Copa de la Liga y prácticamente toda la primera rueda del Campeonato Nacional, una baja sensible por su jerarquía y peso en el vestuario azul.

La inactividad en las negociaciones por Nicolás Fernández fue confirmada desde el propio club Atlético Progreso, donde aseguraron que “desde que hablamos no hubo más contacto desde Chile”. Este silencio administrativo sugiere que la U optó por no arriesgar recursos en una operación que no llegaría a tiempo, dejando el ataque a merced de lo que pueda rendir el plantel actual o la llegada de algún jugador nacional que no requiera pase internacional.

Este escenario pone máxima presión sobre el cuerpo técnico interino. Sin Rivero, y con la enfermería llena, la Copa de la Liga asoma como el terreno de prueba definitivo para ver si la U puede sobrevivir sin su referente de área o si el mercado de jugadores libres ofrece alguna solución de último minuto para calmar las aguas en el CDA.

En resumen

Mercado cerrado: La U ya no puede inscribir jugadores provenientes del extranjero (Fin del TMS).

La U ya no puede inscribir jugadores provenientes del extranjero (Fin del TMS). Nicolás Fernández descartado: El uruguayo no llegará a reforzar el CDA.

El uruguayo no llegará a reforzar el CDA. Cirugía confirmada: Octavio Rivero estará 4 meses de baja por su rodilla.

Octavio Rivero estará por su rodilla. Plan de emergencia: Azul Azul solo puede contratar jugadores que estén libres .

Azul Azul solo puede contratar jugadores que estén . Debut: La U juega este viernes ante La Serena sin su principal carta de gol.

¿Crees que la U podrá suplir la baja de Octavio Rivero con lo que tiene en casa o es urgente fichar a alguien libre? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.