El paso de Francisco Meneghini sigue trayendo consecuencias en la U de Chile. Si bien ya pasaron algunos días desde que se oficializó su salida, el primer equipo continúa sufriendo con las lesiones.

La estadía de Paqui estuvo marcada por los problemas físicos del plantel, llegando a tener seis bajas confirmadas. Lamentablemente para los azules se sumó un nuevo nombre a la lista: Diego Vargas.

Confirman nueva lesión en la U de Chile

El joven lateral izquierdo que sumó minutos en el arranque de temporada sufrió algunas molestias físicas, las cuales lo dejaron fuera del partido frente a Coquimbo Unido del pasado fin de semana.

De acuerdo a la información de Emisora Bullanguera, Vargas presenta un edema óseo del pubis, el cual arrastra hace un par de partidos, lo que lo obligará a alejarse de las canchas.

Producto de esta lesión, se espera que el carrilero esté fuera alrededor de tres semanas, por lo que se perderá los partidos del Romántico Viajero en la Copa de la Liga que arranca el próximo fin de semana.

Este es un duro golpe para el cuerpo técnico que dirige de forma interina Jhon Valladares, puesto que Vargas demostró ser una alternativa para Marcelo Morales y Felipe Salomoni por el sector izquierdo.

Las lesiones siguen complicando a la U de Chile

Lamentablemente para la U de Chile la lesión de Vargas no es algo nuevo. Pese a que estamos recién en marzo y la temporada apenas comienza, los universitarios han debido convivir con la merma física de su plantel.

El caso más enigmático es el de Octavio Rivero, quien llegó como refuerzo estrella, pero que solo ha jugado dos partidos y finalmente deberá pasar por el quirófano para recuperarse definitivamente.

Al delantero se suman Lucas Assadi, Matías Zaldivia, Bianneider Tamayo y Charles Aránguiz. La buena noticia es la recuperación de Juan Marín Lucero, quien dejó atrás sus problemas físicos y volvió a ser opción ante los piratas, aunque no sumó minutos.

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