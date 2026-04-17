El volante chileno Erick Pulgar fue sancionado con cuatro partidos tras su expulsión en la derrota de Flamengo por 3-0 ante Red Bull Bragantino, en la novena fecha del Brasileirao. La decisión del Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) dejó al mediocampista fuera de tres encuentros y condicionó su disponibilidad inmediata.

La acción que marcó el partido que se jugó el pasado 2 de abril, ocurrió en el minuto 50, cuando el formado en Deportes Antofagasta golpeó a un rival en el rostro y recibió tarjeta roja directa, en un momento en que el marcador ya estaba 2-0 en contra del Mengao.

🟥 | Erick Pulgar Expulso nessa Agressão!

Flamengo com um a menos agora.



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Erick Pulgar recibe sanción y queda fuera en Flamengo

El castigo establece cuatro fechas de suspensión para Pulgar, de las cuales ya cumplió una. Por lo mismo, no podrá estar en los próximos compromisos del Brasileirao frente a Bahía, Atlético Mineiro y Vasco da Gama.

Desde Flamengo optaron por no apelar la sanción, considerando el estado físico del jugador. Pulgar arrastra una molestia en el hombro derecho que lo mantiene fuera de competencia, lo que influyó en la decisión del club de aceptar el fallo sin apelación.

Cuándo vuelve Erick Pulgar tras su sanción en Brasil

El escenario actual combina sanción y recuperación física, lo que retrasa su retorno al equipo. Si completa el castigo y supera la lesión, Erick Pulgar podrá reaparecer el 10 de mayo, cuando Flamengo visite a Gremio en Porto Alegre por la fecha 15 del Brasileirao.