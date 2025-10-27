La pesadilla de Deportes Temuco parece no tener fin. El elenco sureño, que comenzó el año con la ilusión de pelear el ascenso, hoy vive un verdadero drama: podría llegar último a la fecha final de la Primera B 2025 si el TAS decide devolverle los nueve puntos a Santiago Morning.

La situación es dramática: si el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falla a favor del Chago y le devuelve los nueve puntos que perdió por incumplimientos financieros del 2024, el Pije quedará automáticamente último en la tabla con apenas 30 unidades. Los bohemios subirían a 35 puntos y dejarían a los temucanos en el peor escenario posible: enfrentar la fecha final desde el fondo, rogando por un milagro deportivo.

⚽ El TAS podría hundir a Temuco en la tabla

El TAS debe pronunciarse antes del 31 de octubre, y su veredicto será inapelable. Si el fallo favorece al Chago, Deportes Temuco y Unión San Felipe —ambos con 30 puntos— deberán jugar un partido de definición para no descender en caso de que ambos pierdan en la última fecha.

La diferencia de gol no cuenta para el descenso: entre los dos equipos de peor rendimiento de la temporada, se resuelve mano a mano.

😬 Un 2026 con muchas lecciones para el Pije

Sea cual sea el desenlace, el golpe será duro. Temuco deberá hacer una profunda autocrítica y replantear su proyecto deportivo si quiere recuperar el protagonismo que alguna vez tuvo.

Por ahora, los hinchas prenden velas, esperando que el TAS no termine de escribir el capítulo más amargo en la historia reciente del club.