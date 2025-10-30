Una gran cantidad de emocionantes partidos tiene la Fecha 30 y última de la Primera B 2025, y este viernes se enfrentarán San Marcos de Arica y Rangers en el Estadio Carlos Dittborn, a partir de las 20:00 horas de nuestro país.

El elenco ariqueño aterriza en este partido en el cuarto lugar del certamen con 45 puntos, teniendo ya un lugar asegurado en la liguilla por el ascenso y queriendo dejar los puntos en casa ante su gente en este cierre de la fase regular.

Solo un casillero por debajo está Rangers, que ocupa el quinto puesto con 43 unidades, pudiendo desplazar a su rival de este viernes si es que logra llevarse los tres puntos desde tierras del conjunto de los Bravos del Morro.

⚽ San Marcos de Arica vs Rangers EN VIVO: minuto a minuto

📅 ¿A qué hora y dónde juegan San Marcos vs Rangers?

El partido entre San Marcos de Arica vs Rangers se jugará este viernes 31 de octubre, desde las 20:00 horas, en el Estadio Carlos Dittborn.

🕒 Hora: 20:00 horas

🏟️ Estadio: Ester Carlos Dittborn, Arica

📆 Fecha: Viernes 31 de octubre

📺 ¿Cómo ver EN VIVO San Marcos vs Rangers?

El encuentro será transmitido EN VIVO por TNT Sports Premium, y también estará disponible vía streaming en TNT Sports en Max.

💻 Streaming: TNT Sports en Max

Streaming: TNT Sports en Max

📺 TV: TNT Sports Premium

🧾 Formaciones probables de San Marcos vs Rangers por la Primera B 2025

📋 San Marcos (DT: Germán Cavallieri)

Nicolás Temperini; Guillermo Cubillos, Matías Moya, Franco Ledesma e Italo Muller; Ramón Fernández, Augusto Barrios, Camilo Rencoret y Diego Plaza; D’Hidier Pereira y Marcos Camarda.

📋 Rangers (DT: Erwin Durán)

José Gamonal; Miguel Sanhueza, Bastián San Juan y Claudio Servetti; Sebastián Leyton, Agustín Mora, Gary Moya, Matías Sandoval y Javier Araya; Ignacio Ibáñez y Gonzalo Reyes.