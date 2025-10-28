El fútbol chileno también vibra en el ascenso. La Primera B, cuyo nombre oficial es la Liga de Ascenso, ha sido durante más de siete décadas el punto de partida de grandes historias, equipos tradicionales y ascensos inolvidables a la élite del balompié nacional, y este fin de semana podría tener un nuevo campeón.

La división reúne a 16 clubes que luchan cada año por dos cupos a Primera División y por evitar el único descenso a Segunda. En 2024, Deportes La Serena volvió a los primeros planos tras vencer a Magallanes y conquistar su cuarta estrella en la categoría, y si bien este año está nuevamente peleando para salvarse del descenso, la actualidad no borra lo notable de su anterior campaña.

Esta temporada ha sido disputada mano a mano por varios equipos. Sin embargo, Deportes Copiapó y la Universidad de Concepción tomaron la ventaja. La UdeC podría sumar su segundo título, mientras que el León de Atacama podría unirse al selecto grupo de campeones de la B.

🏆¿Quién es el más ganador de la Primera B?

En lo más alto del palmarés aparece Deportes Temuco, el gran dominador del ascenso chileno, con cinco campeonatos obtenidos en 1960, 1963, 1991, 2001 y 2015-16.

Más atrás lo siguen tres elencos con cuatro conquistas cada uno: Deportes La Serena, San Luis de Quillota y Coquimbo Unido, este último, muy cerca de lograr su primera estrella en la Primera División.

🥇Ranking histórico de campeones de la Primera B

Posición Club Títulos 🥇 Deportes Temuco 5 🥈 Deportes La Serena 4 🥈 San Luis 4 🥈 Coquimbo Unido 4 🥉 Rangers 3 5° Unión San Felipe 3 6° Santiago Morning 3 6° Deportes Iquique 3 6° Unión La Calera 3 6° Santiago Wanderers 3 6° San Marcos de Arica 3 7° Provincial Osorno 3 8° Ñublense 2 8° Deportes Concepción 2 8° Cobresal 2 8° Curicó Unido 2

🥳 Todos los equipos campeones de la Primera B chilena

CAño Campeón Subcampeón 1952 Palestino Rangers 1953 Thomas Bata América 1954 O’Higgins Braden América 1955 San Luis Unión La Calera 1956 Universidad Católica Deportes La Serena 1957 Deportes La Serena Santiago Morning 1958 San Luis Santiago Morning 1959 Santiago Morning Green Cross 1960 Green Cross Deportes La Serena 1961 Unión La Calera Unión San Felipe 1962 Coquimbo Unido San Antonio 1963 Green Cross Trasandino 1964 O’Higgins Lister Rossel 1965 Ferrobadmintón Huachipato 1966 Huachipato Coquimbo Unido 1967 Deportes Concepción Lota Schwager 1968 Antofagasta Portuario San Luis 1969 Lota Schwager Ñublense 1970 Unión San Felipe Iberia 1971 Naval Ñublense 1972 Palestino Ferroviarios 1973 Aviación Ñublense 1974 Santiago Morning Everton 1975 Universidad Católica Deportes Ovalle 1976 Ñublense O’Higgins 1977 Coquimbo Unido Rangers 1978 Santiago Wanderers Naval 1979 Deportes Iquique Magallanes 1980 San Luis Ñublense 1981 San Marcos Santiago Morning 1982 Fernández Vial Everton 1983 Cobresal San Luis 1984 Unión La Calera Deportes Concepción 1985 Trasandino Fernández Vial 1986 Lota Schwager O’Higgins 1987 Deportes La Serena Deportes Valdivia 1988 Rangers Unión San Felipe 1989 Universidad de Chile Palestino 1990 Provincial Osorno Coquimbo Unido 1991 Deportes Temuco Huachipato 1992 Provincial Osorno Deportes Iquique 1993 Rangers Cobresal 1994 Deportes Concepción Huachipato 1995 Santiago Wanderers Audax Italiano 1996 Deportes La Serena Deportes Puerto Montt Apertura 1997 Rangers Everton Clausura 1997 Deportes Iquique Everton 1998 Cobresal O’Higgins 1999 Unión Española Santiago Wanderers 2000 Unión San Felipe Rangers 2001 Deportes Temuco Cobresal 2002 Deportes Puerto Montt Universidad de Concepción 2003 Everton Deportes La Serena 2004 Deportes Melipilla Deportes Concepción 2005 Santiago Morning Deportes Antofagasta 2006 Deportes Melipilla Ñublense 2007 Provincial Osorno Rangers 2008 Curicó Unido Deportes Iquique 2009 Unión San Felipe Santiago Wanderers 2010 Deportes Iquique Unión La Calera 2011 Deportes Antofagasta Rangers 2012 San Marcos de Arica Ñublense Transición 2013 Universidad de Concepción Curicó Unido 2013-14 San Marcos de Arica Barnechea 2014-15 San Luis Unión San Felipe 2015-16 Deportes Temuco Curicó Unido 2016-17 Curicó Unido San Marcos de Arica Transición 2017 Unión La Calera Deportes Copiapó 2018 Coquimbo Unido Cobreloa 2019 Santiago Wanderers Deportes La Serena 2020 Ñublense Unión San Felipe 2021 Coquimbo Unido Deportes Copiapó 2022 Magallanes Cobreloa 2023 Cobreloa Deportes Iquique 2024 Deportes La Serena Magallanes

⚽ Equipos participantes del Campeonato de Primera B 2025

La temporada 2025 reúne a 16 equipos que representan desde el norte al sur del país, y entre ellos hay cinco clubes que saben lo que es ser campeones de Primera División: Magallanes, Santiago Morning, Santiago Wanderers, Unión San Felipe y Cobreloa.

El club con más temporadas totales en la categoría es Unión San Felipe, con 44 participaciones, mientras que Santiago Morning ostenta el récord de mayor continuidad, con 14 años seguidos compitiendo en la B, pese a que hoy está prácticamente descendido.

En contraste, Deportes Recoleta y Deportes Santa Cruz son las únicas instituciones que nunca han jugado en Primera División, mientras que Rangers, Wanderers, Antofagasta, Cobreloa y el propio Unión San Felipe jamás han descendido a una categoría inferior a la Primera B, como la Segunda Profesional o la Tercera A y B.

📊 Tabla de posiciones actualizada de la Primera B 2025: