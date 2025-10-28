El fútbol chileno también vibra en el ascenso. La Primera B, cuyo nombre oficial es la Liga de Ascenso, ha sido durante más de siete décadas el punto de partida de grandes historias, equipos tradicionales y ascensos inolvidables a la élite del balompié nacional, y este fin de semana podría tener un nuevo campeón.

La división reúne a 16 clubes que luchan cada año por dos cupos a Primera División y por evitar el único descenso a Segunda. En 2024, Deportes La Serena volvió a los primeros planos tras vencer a Magallanes y conquistar su cuarta estrella en la categoría, y si bien este año está nuevamente peleando para salvarse del descenso, la actualidad no borra lo notable de su anterior campaña.

Esta temporada ha sido disputada mano a mano por varios equipos. Sin embargo, Deportes Copiapó y la Universidad de Concepción tomaron la ventaja. La UdeC podría sumar su segundo título, mientras que el León de Atacama podría unirse al selecto grupo de campeones de la B.

🏆¿Quién es el más ganador de la Primera B?

En lo más alto del palmarés aparece Deportes Temuco, el gran dominador del ascenso chileno, con cinco campeonatos obtenidos en 1960, 1963, 1991, 2001 y 2015-16.

Más atrás lo siguen tres elencos con cuatro conquistas cada uno: Deportes La Serena, San Luis de Quillota y Coquimbo Unido, este último, muy cerca de lograr su primera estrella en la Primera División.

🥇Ranking histórico de campeones de la Primera B

PosiciónClubTítulos
🥇Deportes Temuco5
🥈Deportes La Serena4
🥈San Luis4
🥈Coquimbo Unido4
🥉Rangers3
Unión San Felipe3
Santiago Morning3
Deportes Iquique3
Unión La Calera3
Santiago Wanderers3
San Marcos de Arica3
Provincial Osorno3
Ñublense2
Deportes Concepción2
Cobresal2
Curicó Unido2

🥳 Todos los equipos campeones de la Primera B chilena

CAñoCampeónSubcampeón
1952PalestinoRangers
1953Thomas BataAmérica
1954O’Higgins BradenAmérica
1955San LuisUnión La Calera
1956Universidad CatólicaDeportes La Serena
1957Deportes La SerenaSantiago Morning
1958San Luis Santiago Morning
1959Santiago MorningGreen Cross
1960Green CrossDeportes La Serena
1961Unión La CaleraUnión San Felipe
1962Coquimbo UnidoSan Antonio
1963Green CrossTrasandino
1964O’HigginsLister Rossel
1965FerrobadmintónHuachipato
1966Huachipato Coquimbo Unido
1967Deportes ConcepciónLota Schwager
1968Antofagasta PortuarioSan Luis
1969Lota SchwagerÑublense
1970Unión San FelipeIberia
1971Naval Ñublense
1972PalestinoFerroviarios
1973Aviación Ñublense
1974Santiago MorningEverton
1975Universidad CatólicaDeportes Ovalle
1976Ñublense O’Higgins
1977Coquimbo UnidoRangers
1978Santiago WanderersNaval
1979Deportes IquiqueMagallanes
1980San LuisÑublense
1981San MarcosSantiago Morning
1982Fernández Vial Everton
1983CobresalSan Luis
1984Unión La CaleraDeportes Concepción
1985Trasandino Fernández Vial
1986Lota Schwager O’Higgins
1987Deportes La SerenaDeportes Valdivia
1988RangersUnión San Felipe
1989Universidad de ChilePalestino
1990Provincial OsornoCoquimbo Unido
1991Deportes TemucoHuachipato
1992Provincial OsornoDeportes Iquique
1993Rangers Cobresal
1994Deportes ConcepciónHuachipato
1995Santiago WanderersAudax Italiano
1996Deportes La SerenaDeportes Puerto Montt
Apertura 1997RangersEverton
Clausura 1997Deportes IquiqueEverton
1998Cobresal O’Higgins
1999Unión EspañolaSantiago Wanderers
2000Unión San FelipeRangers
2001Deportes TemucoCobresal
2002Deportes Puerto MonttUniversidad de Concepción
2003EvertonDeportes La Serena
2004Deportes MelipillaDeportes Concepción
2005Santiago MorningDeportes Antofagasta
2006Deportes MelipillaÑublense
2007Provincial OsornoRangers
2008Curicó UnidoDeportes Iquique
2009Unión San FelipeSantiago Wanderers
2010Deportes IquiqueUnión La Calera
2011Deportes AntofagastaRangers
2012San Marcos de AricaÑublense
Transición 2013Universidad de ConcepciónCuricó Unido
2013-14San Marcos de AricaBarnechea
2014-15San Luis Unión San Felipe
2015-16Deportes TemucoCuricó Unido
2016-17Curicó UnidoSan Marcos de Arica
Transición 2017Unión La CaleraDeportes Copiapó
2018Coquimbo UnidoCobreloa
2019Santiago WanderersDeportes La Serena
2020Ñublense Unión San Felipe
2021Coquimbo UnidoDeportes Copiapó
2022MagallanesCobreloa
2023Cobreloa Deportes Iquique
2024Deportes La Serena Magallanes

⚽ Equipos participantes del Campeonato de Primera B 2025

La temporada 2025 reúne a 16 equipos que representan desde el norte al sur del país, y entre ellos hay cinco clubes que saben lo que es ser campeones de Primera División: Magallanes, Santiago Morning, Santiago Wanderers, Unión San Felipe y Cobreloa.

El club con más temporadas totales en la categoría es Unión San Felipe, con 44 participaciones, mientras que Santiago Morning ostenta el récord de mayor continuidad, con 14 años seguidos compitiendo en la B, pese a que hoy está prácticamente descendido.

En contraste, Deportes Recoleta y Deportes Santa Cruz son las únicas instituciones que nunca han jugado en Primera División, mientras que Rangers, Wanderers, Antofagasta, Cobreloa y el propio Unión San Felipe jamás han descendido a una categoría inferior a la Primera B, como la Segunda Profesional o la Tercera A y B.

📊 Tabla de posiciones actualizada de la Primera B 2025:

Ranking – Primera B – 2025/2025
# Team Pts P W D L Diff GF GA
1
Deportes Copiapo 52 29 14 10 5 21 38 17
2
Universidad de Concepcion 52 29 16 4 9 12 38 26
3
Cobreloa 47 29 13 8 8 0 42 42
4
San Marcos 45 29 13 6 10 1 36 35
5
Rangers 43 29 10 13 6 3 35 32
6
Santiago Wanderers 41 29 10 11 8 5 40 35
7
Antofagasta 40 29 10 10 9 9 41 32
8
Deportes Concepcion 40 29 11 7 11 3 40 37
9
San Luis 39 29 9 12 8 -2 30 32
10
Deportes Recoleta 35 29 8 11 10 -6 28 34
11
Santiago Morning 35 29 9 8 12 -12 24 36
12
Magallanes 32 29 8 8 13 -6 26 32
13
Curico Unido 31 29 7 10 12 -5 32 37
14
Deportes Santa Cruz 31 29 7 10 12 -8 29 37
15
Union San Felipe 30 29 8 6 15 -7 29 36
16
Deportes Temuco 30 29 6 12 11 -8 31 39

