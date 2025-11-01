El fixture nos dio la chance de llegar a la última fecha con Deportes Copiapó y U de Concepción igualados en la tabla de posiciones y con la opción de dirimir al mejor equipo de la Primera B. En un partido apretado en el inicio que después con los tantos visitantes se definió de manera rápida para el Campanil.

Los del Campanil se quedaron con la victoria en Copiapó, el título de la Primera B 2025 y los pasajes para jugar el Campeonato Nacional en la próxima temporada.

⚽ Los goles de Copiapó vs U de Concepción por la Primera B 2025

En los 31′ Luis Rojas con un remate desde fuera del área puso el 0-1 y la lápida para los nortinos la colocó Jeison Fuentealba en plena área chica tras un corner, corría el 60‘. Lo peor vendróía sobre el final, con el gol de Ignacio Herrera de penal en el 88′ y así se estructuró el 0 a 3 final.

Incluso tras este tanto, hubo varios problemas al borde la cancha, por la celebración de la Nona Muñoz en el 0-3. Finalmente el partido fue dado por finalizado y la U de Concepción se coronó campeón de la B y vuelve a Primera División tras cinco años de ausencia.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Copiapó vs U de Concepción?

Deportes Copiapó deberá esperar la resolución de la fecha para ver su rival en la liguilla, mientras que el Campanil volverá a jugar el próximo año en la Primera División.