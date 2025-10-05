La tensión se siente en el Monumental. Colo Colo no levanta cabeza y más allá de la goleada ante Deportes Iquique, los hinchas están inquietos y los históricos comienzan a perder la paciencia. Uno de ellos, Esteban Paredes, rompió el silencio y dejó un mensaje que caló hondo en el plantel albo.

El máximo goleador de los últimos tiempos no se anduvo con rodeos. “Si Colo Colo no clasifica a ninguna copa, será un fracaso total”, advirtió con tono firme, reflejando la frustración que hoy domina al mundo colocolino.

⚽ El mensaje de Esteban Paredes que pone en alerta a Colo Colo

Paredes recordó que el club ya quedó fuera de todas las competencias internacionales y de la Copa Chile, algo impensado para su historia. “Este año ha sido negativo. Esperamos que con Ortiz el equipo levante, vuelva a competir y recupere el protagonismo que el hincha necesita”, comentó durante la presentación del balón para el Mundial 2026.

Además, lanzó una advertencia directa a la dirigencia: “Cuando no hay copas, hay que ajustar sueldos y revisar nombres, porque la institución se ve afectada”.

🔥 “Colo Colo tiene la obligación de pelear siempre arriba”

El ídolo fue claro sobre lo que representa vestir la camiseta alba. “Este club tiene la obligación de estar todos los años en Copa Libertadores, es lo mínimo”, afirmó.

Con siete fechas por delante y el equipo en el octavo lugar con 34 puntos, el margen de error se acabó. En el camarín lo saben: no lograr la clasificación sería, como dijo Paredes, un golpe difícil de digerir para todo el pueblo albo.

