El panorama en la Primera B volvió a encenderse. Cuando todo parecía listo para el arranque de la Liguilla de Ascenso, Santiago Morning irrumpió en escena con una apelación que podría cambiar radicalmente el destino del torneo y de varios equipos que sueñan con llegar a la Primera División.

El cuadro microbusero no se resigna al castigo que le impuso el Tribunal de Disciplina: seis puntos menos y una multa de 500 UF por haber tenido a Esteban Paredes, su gerente deportivo, en la banca durante dos encuentros. Una sanción que, más allá de la multa, altera directamente la tabla y deja en suspenso la programación del octogonal final.

🚌 Santiago Morning y su apelación en la Primera B

De acuerdo con información de ADN Deportes, el club presentó oficialmente la apelación ante la Segunda Sala del Tribunal, buscando revertir la dura medida. El fallo original transformaba un 3-0 sobre Cobreloa en un 0-3 en contra, lo que cambia por completo la ubicación de ambos equipos en la clasificación.

Mientras los hinchas del Chago cruzan los dedos, el resto de los clubes involucrados en la Liguilla observan con atención. Si la sanción se mantiene, Cobreloa pasará a ser el segundo en la tabla, ganando un cupo directo a las semifinales, mientras que Deportes Copiapó y Santiago Wanderers deberán ajustar sus cruces.

⚖️ Un fallo que puede alterar todo el ascenso

La audiencia se realizará entre martes y miércoles de la próxima semana, y se espera una resolución rápida. En caso de que el reclamo de Santiago Morning prospere, el León de Atacama ocuparía el puesto de privilegio, desplazando a los loínos y reordenando por completo la postemporada.