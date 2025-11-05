El pasado fin de semana la fase regular de la Primera B llegó a su fin con la coronación de Universidad de Concepción. El campanil derrotó a domicilio a Deportes Copiapó y se quedó con el título y el ascenso a la Primera División del fútbol chileno.

Sin embargo, aún resta conocer al segundo ascendido, el cual se definirá en la Liguilla. El ganador de este mini torneo obtendrá el último cupo para jugar en la división de honor de nuestro país.

Dicho boleto se lo pelearán siete equipos, los cuales se mantienen expectantes a la resolución de la segunda sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

😮 Cobreloa y Copiapó atentos al Tribunal de Disciplina

Deportes Copiapó culminó en el segundo puesto de la fase regular de la Primera B, lugar que le permite acceder directamente a las semifinales de la liguilla. Sin embargo, Cobreloa podría superarlo en la tabla de posiciones debido al castigo contra Santiago Morning.

El equipo microbusero fue sancionado con la resta de seis puntos, los cuales obtuvo ante Magallanes y ante el elenco loíno. Por ello, si la Segunda Sala ratifica el fallo contra el ‘Chago’, la escuadra naranja superará en la clasificación al León de Atacama.

Esto provocaría un cambio importante en la liguilla, puesto que Cobreloa se ubicaría segundo y esperaría en semifinales, mientras que Copiapó se mediría a Santiago Wanderers en los cuartos de final.

📅 ¿Cuándo inicia la Liguilla de Ascenso?

Si bien el inicio de la Liguilla estaba previsto para este fin de semana, la ANFP decidió aplazar los partidos a la espera de lo que diga la segunda sala del Tribunal de Disciplina.

Según información de Radio ADN, el ente rector del fútbol chileno ya informó a los clubes que finalmente las llaves se postergaron y finalmente comenzarán el próximo miércoles 19 de noviembre.

⚽ Los cruces de la Liguilla del Ascenso 2025

San Marcos de Arica vs Rangers de Talca

Deportes Antofagasta vs Deportes Concepción

Santiago Wanderers vs Cobreloa o Deportes Copiapó

