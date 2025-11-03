La fase regular de la Primera B 2025 llegó a su fin el pasado fin de semana, cuando Universidad de Concepción se coronó campeón y consiguió su anhelado retorno a la Primera División del fútbol chileno.

Además, en el torneo se definieron a los clasificados a la liguilla, quienes lucharán por el otro cupo para ascender. Sin embargo, en medio de esta situación continúa la polémica por el caso de Santiago Morning.

El elenco microbusero descendió a la Segunda División, pero además, tuvo dos duros castigos. El primero de ellos fue una sanción de nueve puntos por el no pago de cotizaciones y el otro de seis unidades, el cual aún no se hace efectivo, por lo ocurrido con Esteban Paredes.

🤔 ¿Qué pasó con Esteban Paredes en Santiago Morning?

Esteban Paredes, gerente deportivo y goleador histórico del ‘Chago’, fue acusado de dar instrucciones en dos partidos del equipo cuando no estaba autorizado para hacerlo.

Por ello, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió sancionar al Morning con los puntos obtenidos en las victorias sobre Cobreloa y Magallanes, dando las unidades a sus rivales.

Precisamente esos puntos le permitirían a los loínos escalar en la tabla de posiciones y ubicarse en el segundo lugar, con lo que accederían directamente a semifinales de la liguilla.

😨 La advertencia de Esteban Paredes a Cobreloa

Sin embargo, en medio de esta situación, fue el propio Esteban Paredes quien alzó la voz y advirtió a Cobreloa para que no saque cuentas alegres aún.

“Ese tema lo está viendo don Luis (Faúndez), como dijo él, creo que están sumamente equivocados con el tema de los seis puntos, vamos a apelar en la semana por el tema de la multa que también es bastante dinero”, dijo a Primera B Chile.

De esta forma, la ANFP aún no puede programar los cuartos de final de la liguilla del ascenso de la Primera B, puesto que aún se desconoce si dicha instancia la jugará Cobreloa o Deportes Copiapó.

