Mientras Jorge Sampaoli afina detalles en la pretemporada del Atlético Mineiro, una inesperada noticia sacudió al fútbol chileno: el estratega argentino volvió a confiar en un rostro conocido y sumó a un nacional como parte de su cuerpo técnico en Brasil.

El arribo del Flaco, reconocido por su trabajo con las selecciones juveniles de Chile y su paso como técnico en clubes nacionales, marca un nuevo capítulo de su carrera internacional. Esta vez, acompañará al casildense en un proyecto ambicioso, con el Galo y el defensor Iván Román como protagonistas.

🇨🇱 Cristián Leiva se une al equipo de Jorge Sampaoli

El Atlético Mineiro anunció oficialmente el fichaje de Cristián Leiva como nuevo asistente técnico de Jorge Sampaoli. El chileno se integró al staff que ya trabaja en Cidade do Galo, de cara a una temporada cargada de desafíos en el Brasileirao y torneos internacionales.

“El chileno va a integrar el comité técnico liderado por Jorge Sampaoli, que inició la pretemporada 2026 en Cidade do Galo”, publicó el club en redes sociales. La llegada de Leiva refuerza la conexión que el entrenador argentino mantiene con el fútbol chileno.

Leiva ya fue parte del cuerpo técnico de Sampaoli durante su exitoso paso por La Roja, en los años dorados que incluyeron los títulos de Copa América 2015 y 2016. Esta será la tercera vez que trabajan juntos, ahora en uno de los clubes más poderosos de Sudamérica.

⚽ Un pasado ligado a La Roja y a los juveniles

Cristián Leiva es una figura reconocida en el desarrollo del fútbol joven chileno. Fue entrenador de las selecciones Sub 15 y Sub 17, y formó parte del ciclo que potenció a figuras como Gabriel Suazo y Víctor Dávila. Además, dirigió a Deportes Iquique en la Primera División entre 2020 y 2021.

🔄 Reencuentro con Sampaoli y desafío internacional

La conexión entre Sampaoli y Leiva ha sido constante durante los últimos años. El casildense siempre ha valorado el conocimiento del medio chileno del exfutbolista, quien ha destacado por su capacidad formativa y análisis táctico.

En Mineiro, Leiva tendrá un rol relevante dentro del día a día, acompañando a un DT que no suele dejar detalles al azar. El Galo, con Iván Román como defensa nacional en el plantel, buscará consolidarse en el torneo local y volver a competir con fuerza en el plano continental.