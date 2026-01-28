Pablo Milad, presidente de la ANFP, aprovechó el lanzamiento del naming sponsor del Campeonato Nacional 2026 para responder a las críticas sobre su gestión al frente de la selección chilena. Con una frase que busca blindar su figura, el mandamás aclaró cuál será su rol en la próxima contratación del técnico de la Roja, intentando diluir la responsabilidad personal ante un eventual nuevo fracaso.

Además, el dirigente fijó los plazos para la llegada del nuevo estratega y delineó la hoja de ruta del proceso, confirmando una definición que pondrá a prueba la paciencia de los hinchas chilenos.

✋ ¿Por qué Milad no quiere participar en la elección del nuevo DT?

Fue la frase que marcó la jornada de este miércoles, en el marco del lanzamiento del nuevo nombre que tendrá el campeonato nacional: Liga de Primera Mercado Libre 2026. En la instancia, Pablo Milad buscó derribar la idea de que las contrataciones en la selección chilena responden a un “capricho” presidencial y aseguró que el proceso debe ser estrictamente institucional.

“Yo no quiero participar en la decisión del técnico, como ha sido históricamente”, lanzó ante los medios. Para despejar dudas sobre quién tomará la determinación final, agregó que siempre ha sido “uno más” dentro del proceso y que el directorio de la Federación es el que decide al entrenador de La Roja, intentando dejar en claro que el próximo nombre será consensuado por toda la mesa directiva.

📅 ¿Cuándo llegará el nuevo entrenador de La Roja?

Si la forma de elección generó debate, los plazos provocaron resignación. Milad confirmó que no habrá movimientos apresurados y que la definición del nuevo técnico se concretará recién a mediados de año, cuando el escenario internacional esté un poco más despejado.

“Después del Mundial 2026 se abrirán muchas posibilidades de entrenadores”, explicó el timonel de la ANFP. La estrategia apunta a esperar el término de la cita planetaria para poder tener acceso a técnicos de mayor jerarquía que queden libres, descartando de plano cualquier fichaje antes de junio.

Primer entrenamiento ✅



Nicolás Córdova comenzó a preparar su primera doble fecha Eliminatoria al mando de #LaRoja 🇨🇱🙌 pic.twitter.com/BtXT1JFxj0 — Selección Chilena (@LaRoja) August 31, 2025

📋 ¿Qué requisitos debe tener el próximo DT de La Roja?

Aunque los tiempos serán extensos, el perfil del candidato ya está definido. La dirigencia no quiere repetir experiencias con entrenadores que requieran largos periodos de adaptación o que desconozcan la realidad del medio local.

“Buscaremos a uno que se adapte y que sepa del fútbol chileno”, adelantó Milad. Un requisito que reduce considerablemente el abanico, apuntando a estrategas con experiencia en el torneo nacional o con conocimiento probado del jugador chileno.

Así, la espera por el nuevo entrenador de la Roja vuelve a instalar la ansiedad entre los hinchas. Mientras Pablo Milad busca tomar distancia de la decisión final, la sensación de incertidumbre se mantiene y el tiempo empieza a jugar en contra, en un proceso donde cada silencio pesa y la paciencia del fútbol chileno se sigue poniendo a prueba.