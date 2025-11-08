Unión Española va de mal en peor: el DT Miguel Ramírez dejó de ser el director técnico del club tras la derrota ante Colo Colo por 2-1 en el estadio Santa Laura, por la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2025.

Lo increíble es que esta salida se produce cuando faltan solo tres partidos para el final de la temporada, decisión cuestionable, ya que el entrenador que llegue (aunque sea un interino) tendrá poco tiempo para trabajar y mucha presión por delante.

🗣️ El anuncio de Miguel Ramírez de su salida de Unión Española

El anuncio se produjo en conferencia de prensa de Miguel Ramírez en el estadio Santa Laura después de la caída ante Colo Colo: “A partir de ahora dejamos de trabajar con Unión Española, hemos conversado con los dirigentes para tomar esta decisión”.

De todas maneras, tuvo buenas palabras para el club: “Los dirigentes, todo el tiempo que hemos estado acá fueron súper cercanos, nos han entregado todas las herramientas para desarrollar un trabajo que nos permitiera ser el equipo que todos esperaban. Lamentablemente, logramos una parte, jugar bien, los resultados no nos acompañaron, y es muy frustrante para mí el tener muy buenos partidos, muy buenos primeros tiempos, pero sin el premio mayor, que son los tres puntos”.

📊 Los números de Miguel Ramírez en Unión Española

Miguel Ramírez fue presentado en junio de 2025 para intentar salvar a Unión Española del descenso en el Campeonato Nacional. No obstante, no logró buenos resultados, aunque sigue llamando la atención su salida a pocas fechas del final.

Logró apenas 4 triunfos, 2 empates y 8 derrotas en la Liga de Primera, sumados 2 caídas más en Copa Chile, sin poder darle solución a un equipo que venía en baja en el primer semestre, tras un mal arranque con José Luis “Coto” Sierra.

Además, Cheíto tuvo un pésimo inicio del torneo con Deportes Iquique, elenco que también está en zona de descenso, en buena parte por lo hecho por Ramírez.

