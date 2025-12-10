Unión Española enfrentará el siempre difícil campeonato de ascenso en 2026 luego de perder la categoría en la presente temporada, por lo que desde el elenco de Independencia no quisieron perder tiempo y este miércoles anunciaron al entrenador que los comandará en la “operación retorno” para volver a la división de honor del fútbol chileno lo antes posible.

Si bien existió cierta incertidumbre por quien podría ser el nuevo DT de los hispanos de cara al próximo año, el propio club despejó las dudas y esta jornada hizo el anuncio oficial de quién es el nombre elegido para comandar el gran objetivo de volver a la Primera División.

Luego de una serie de trascendidos sobre quién podría tomar el timón en el buque hispano, finalmente la escuadra de colonia confirmó que será el propio Gonzalo Villagra quien se siente en la banca para la temporada 2026 en la Primera B.

“Gonzalo Villagra, director técnico de Unión Española. Un hombre plenamente identificado con nuestros colores asume el desafío de liderar la importante misión de volver a instalar a Unión Española en el lugar que se merece”, publicó este miércoles el elenco de Independencia en sus redes sociales.

“Gonzalo conoce nuestra historia, nuestro espíritu y el compromiso que exige defender esta camiseta. Su trayectoria y sentido de pertenencia serán fundamentales en el camino que emprendemos juntos. Este es el momento de estar más unidos que nunca, trabajando con responsabilidad, convicción y orgullo por nuestra institución”, agregan en la publicación sobre el desafío que tendrá Villagra, quien había asumido como interino las última fechas del Campeonato Nacional en busca de salvar a Unión del descenso, algo que finalmente no pudo lograr.

Vale decir que Villagra no pudo cosechar triunfos desde que tomó interinamente la dirección técnica de Unión, alcanzando a dirigir cuatro partidos con un saldo de tres derrotas y 1 empate. Ahora, tendrá un desafío mayor al empezar desde cero su aventura en el ascenso con el cuadro hispano.