Jorge Segovia, dueño de Unión Española, finalmente sacó la voz tras el histórico descenso a Primera B y asumió públicamente toda la responsabilidad por la catástrofe deportiva que sumió a los Hispanos en su peor temporada en 28 años.​

A través de un mensaje en redes sociales, el empresario español fue muy duro en su crítica y se juramentó volver a Primera División lo más luego posible.

📲 El tweet de Jorge Segovia

Jorge Segovia se pronunció en X (twitter), sobre el rebajamiento de Unión Española.

“Terminado el campeonato, asumo toda la responsabilidad por el descenso de Unión”.

Segovia no se escudó en excusas y fue directo al plantear su postura. “Lo fácil sería culpar a otros; casas de apuestas, árbitros, directivos, jugadores, etc. No voy a hacerlo”, afirmó con brutal honestidad.​

El mensaje fue claro y sin ambigüedades. El dueño reconoció que la responsabilidad por el fracaso recaía completamente en su conducción del club, sin intentar descargar culpas en terceros. Además, Segovia se comprometió públicamente: “Me comprometo desde ahora para hacer todo lo que esté en nuestra mano para volver a la Primera A“.​

📊 Los números de Unión Española para el descenso

Los números cuentan la historia del fracaso: apenas 6 victorias, 3 empates y 21 derrotas en 30 partidos jugados. El club de Independencia terminó último con 21 puntos, muy por debajo de sus competidores.​

Fue la primera vez en la historia moderna del club que descendía a segunda división, aunque previamente en 1997 sí había jugado en la Primera B. En aquella ocasión regresaron en 1999 bajo el mando de Juvenal Olmos, pero la campaña 2025 fue más desastrosa aún.​

💰 Unión Española quedará golpeada en lo económico

La caída a Primera B tendrá consecuencias brutales para la Unión Española. El descenso le costará aproximadamente $2 mil millones en ingresos por televisión. Según el análisis de Encancha, los derechos televisivos pasarán de $3.380 millones en 2024 a apenas $1.400 millones en 2026, una caída del 59%.​

Esta reducción equivale a perder el 27% de los ingresos operacionales totales del club. Con una masa salarial de $4.021 millones registrada en 2024, la estructura actual será financieramente inviable en la B, obligando al club a ajustes drásticos del 35-40% en sus costos salariales.​