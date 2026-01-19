El mercado internacional de fichajes vuelve a moverse con presencia chilena. Pablo Galdames, quien milita en Independiente de Avellaneda, está a punto de concretar su salida del fútbol argentino para dar un nuevo paso en su carrera europea, según informó este lunes el periodista Germán García Grova.

El volante nacional de 29 años ya tiene negociaciones avanzadas con un equipo del ascenso español, lo que marcaría su segundo ciclo en Europa tras su anterior etapa en Genoa. Si todo se concreta en las próximas horas, dejará atrás su contrato con el Rojo, vigente hasta fines de 2026, y emprenderá un nuevo desafío.

🇪🇸 Burgos CF, el club que espera por Galdames en España

La operación que acerca a Pablo Galdames nuevamente al Viejo Continente se gestó en silencio, pero está en etapa avanzada. Según el periodista argentino Germán García Grova, el Burgos CF de la Segunda División de España trabaja en conjunto con Independiente para resolver la rescisión contractual del mediocampista chileno.

La intención de ambas partes es concretar la salida en buenos términos y permitir así que Galdames llegue como jugador libre. De lograrlo, firmará con el club español que ya lo tiene entre sus prioridades para reforzar la zona media en este mercado.

Este traspaso marcaría el retorno del ex Unión Española a Europa, tras su paso por Genoa entre 2021 y 2023. Con experiencia internacional y buen despliegue, Galdames apuesta por consolidarse en una liga competitiva con proyección.

🔴 Su paso por Independiente: cifras y contrato vigente

Durante la temporada 2025, Pablo Galdames fue regular en el esquema de Independiente. Sumó 33 partidos oficiales, anotó 4 goles y aportó 2 asistencias. Sin embargo, su protagonismo se fue diluyendo con el correr del semestre, situación que abrió la puerta a una posible salida.

El volante aún tenía contrato con el club argentino hasta diciembre de 2026, lo que obliga a una resolución anticipada del vínculo contractual. De acuerdo con lo informado, ambas partes ya están trabajando para concretar la desvinculación sin mayores trabas económicas.

Galdames ve en este paso una oportunidad para relanzar su carrera internacional, en un torneo que puede servirle como vitrina de cara a futuras convocatorias a La Roja, en un año clave de recambio.

¡YA SE JUEGA EL ÚLTIMO PARTIDO POR LA SERIE RIO DE LA PLATA!#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/SM8sgpMaO6 — C. A. Independiente (@Independiente) January 17, 2026

✈️ Un regreso al Viejo Continente después de tres años

El formado en Unión Española vivió su primera experiencia europea en la Serie A, con la camiseta del Genoa. Su etapa en Italia no fue todo lo estable que esperaba, y decidió volver a Sudamérica en 2023. Ahora, a sus 29 años, considera que es el momento justo para una revancha internacional.

Burgos CF, que actualmente pelea por mantenerse en zona media de la tabla en LaLiga Hypermotion, le ofrecería continuidad y minutos, algo clave para retomar su mejor nivel.