Los constantes fracasos futbolísticos de Colo Colo durante el 2025 provocaron un importante golpe económico al interior del club. Por ello, la dirigencia de Blanco y Negro considera vender a algunas de sus principales figuras para generar ingresos.

Quienes corren con ventaja para dejar el club con el fin de hacer caja son Lucas Cepeda y Vicente Pizarro, quienes ya han estado en la órbita de equipos extranjeros en los últimos meses.

Sin ir más lejos, desde Argentina querrían al volante del Cacique y para ello buscan diversas fórmulas para llevar a cabo la transacción.

🇦🇷 Desde Argentina vendrían por Vicente Pizarro

El club interesado en adquirir a Pizarro es Independiente de Avellaneda, equipo que es dirigido por Gustavo Quinteros, quien tuvo en sus filas al mediocampista durante su paso por Colo Colo.

Sin embargo, algo que complica el traspaso es el alto costo que tiene el seleccionado nacional. Actualmente, según el sitio Transfermarkt, el jugador está tasado en más de tres millones de euros, cifra muy elevada para el ‘Rojo’.

Para ello, buscan diversas fórmulas concretar el fichaje, entre ellas, un posible trueque con un jugador nacional.

👀 Independiente ofrecería un ‘trueque chileno’ a Colo Colo por Vicente Pizarro

Según reportó el medio partidario Orgullo Rojo, la escuadra de Avellaneda incluiría a Pablo Galdames en la operación para quedarse con Vicente Pizarro.

“Independiente tiene una carta bajo la manga (…) Pablo Galdames. El volante chileno del Rojo podría ingresar en la negociación como parte de pago, pasando a Colo Colo en un trueque que beneficiaría a todas las partes”, señalaron.

El también mediocampista chileno ha jugado más de 30 partidos a lo largo del año, sin embargo, no es considerado como titular por Quinteros, por lo que su salida no se vería con malos ojos.

El posible traspaso también tomaría fuerza ante la posible salida de Felipe Loyola, quien espera partir a una liga de mayor envergadura en el próximo mercado de pases.

