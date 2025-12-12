Tras ratificar a Fernando Ortiz en la banca, Colo Colo se metió de lleno en el mercado de pases pensando en la temporada 2026. Los albos necesitan reforzar varias líneas, pero existe una posición que urge: la portería. Con Brayan Cortés prácticamente descartado tras su experiencia en Peñarol y Fernando De Paul necesitando competencia, en el Estadio Monumental pusieron sus ojos en un joven valor que está siendo considerado como el futuro del arco chileno.

Se trata de Jaime Vargas, meta de 21 años que se desempeña en Deportes Recoleta de la Primera B. El portero ya fue nominado a la Selección Chilena adulta para el amistoso ante Perú en La Florida, lo que refleja el nivel que ha mostrado durante esta temporada 2025.

🧤 Las credenciales de Jaime Vargas para fichar en Colo Colo

Vargas cerró un gran 2025 en Deportes Recoleta. El golero disputó 32 partidos en la temporada (30 en Primera B y 2 en Copa Chile), acumulando 2.880 minutos de acción, en los que recibió 39 goles y logró 10 vallas invictas. Estos números, sumados a su envergadura física y su capacidad de juego con los pies, lo posicionan como uno de los grandes prospectos del fútbol chileno. Su rendimiento en el Ascenso fue el que captó atención de Colo Colo, que busca un portero con proyección para competir y crecer junto al club.

A diferencia de la opción de Gabriel Arias (que está siendo sondeado por el Inter Miami), Vargas tiene atributos que llaman la atención en Blanco y Negro, como lo son su juventud y su potencial proyectable pensando en el futuro.

🎙️ Jaime Vargas se toma con calma la posibilidad de fichar por Colo Colo

En las últimas horas fue el propio Vargas quien se refirió a esta oportunidad. “La verdad es que estoy viviendo el día a día en Deportes Recoleta. Por el momento he estado tranquilo, porque lo está viendo mi representante, Mauricio Valenzuela”, aseguró en conversación con RedGol.

Respecto a la posibilidad concreta de llegar al Monumental, el meta fue directo: “Es lindo que te busque Colo Colo, de verdad que sí, pero hay que tomárselo con humildad y calma. Hay que seguir trabajando por si me toca ir, hacerlo de la mejor manera posible”.

Sobre su reciente convocatoria a la Roja y el interés del popular, Vargas enfatizó que estas experiencias le sirven como aliciente: “Hay que seguir aprovechando este buen momento y ese tipo de experiencias. Por ahora estoy en Deportes Recoleta, donde me entreno al máximo”, cerró.

🔗 Para mantenerte al día con todas las novedades de Colo Colo sigue a Al Aire Libre Colo Colo.



