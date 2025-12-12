La tensión volvió a instalarse en Colo Colo y nuevamente el protagonista es Arturo Vidal. El King, uno de los referentes del Cacique, pero que ha tenido una temporada para el olvido, enfrenta un panorama inesperado que podría sacarlo del club antes del inicio del próximo torneo.

Aunque el volante extendió recientemente su contrato, su rol durante 2025 dejó más dudas que certezas. Vidal cerró una campaña irregular, perdió la titularidad y terminó cuestionando públicamente decisiones técnicas que marcaron el destino del equipo albo en los torneos internacionales.

🔥 Bombazo en el Monumental: Vidal podría salir de Colo Colo

La molestia del mediocampista escaló luego de que Blanco y Negro ratificara a Fernando Ortiz como entrenador para 2026. El jugador ya había apuntado al Tano tras la derrota ante Audax Italiano, asegurando que su suplencia condicionó al equipo y afectó directamente la clasificación a Copa Sudamericana.

En paralelo, su entorno también dejó señales. Juan Ramírez, preparador físico personal del King, emitió críticas en redes sociales contra el manejo del cuerpo técnico, sumando más ruido a la interna alba. Dentro del club, el clima se tensionó y la continuidad de Vidal pasó de ser una formalidad a transformarse en un escenario totalmente abierto.

La sorpresa llegó desde el otro lado de la cordillera. Según reveló el periodista Rodrigo Herrera, Jorge Almirón es uno de los principales candidatos para asumir en Rosario Central y tiene a Vidal como nombre prioritario en su lista de refuerzos para disputar la Copa Libertadores 2026.

🚨 Jorge Almirón corre en punta para ser el DT de Rosario Central (Pizzi y Pekerman son los otros candidatos). ⚽️ Info de 🇦🇷: Si firma, en su lista de refuerzos piensa en Arturo Vidal pic.twitter.com/doXDyqHMlf — ROD HERRERA 🦊 (@rod_herrera) December 12, 2025

⚽ Un salto inesperado al fútbol argentino

Por ahora, son varios medios argentinos que confirmaron que el ex DT de Colo Colo es la principal carta para el equipo rosarino. Además, el eventual paso al fútbol argentino, sería un giro radical en la carrera de Vidal, quien nunca ha jugado en ese país.

Por ahora la pelota está en los pies de la dirigencia de Rosario Central. Si se llega a confirmar el arribo de Almirón, será interesante saber qué pasará con Arturo Vidal, pues hace rato el jugador no se ve cómodo en Macul y ya ha sido apuntado como el principal culpable del quiebre dentro del camarín.