Independiente de Avellaneda, el histórico club argentino atraviesa una crisis que no da respiro. Primero fue la descalificación por los graves incidentes en el partido ante U de Chile por Copa Sudamericana y, cuando parecía que lo peor ya había pasado, surgió un nuevo conflicto internacional.

❓ ¿Qué reclama Red Bull Bragantino a Independiente?

Según informó Olé, Bragantino exige el pago de 350 mil dólares pendientes de la transferencia de Kevin Lomónaco, defensor argentino de 23 años que llegó a Avellaneda en 2024.

Independiente había acordado pagar 3 millones de dólares en tres cuotas por el 75% del pase, pero la primera venció el 30 de junio y solo cancelaron una parte. El club brasileño acudió a la FIFA para formalizar el reclamo.

⚽ ¿Cómo espera Independiente resolver este conflicto?

El Rojo confía en utilizar el dinero de la venta de Álvaro Angulo a Pumas de México para ponerse al día con Bragantino. Sin embargo, hasta ahora no han recibido ese pago y la presión aumenta.

Esta situación llega justo después del castigo de Conmebol, que dejó al club afuera de la Copa Sudamericana 2025 por la barbarie en el estadio Libertadores de América ante la U de Chile.

🔴 ¿Qué viene para Independiente en el torneo argentino?

Mientras enfrenta sus problemas económicos, el plantel —que cuenta con los chilenos Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames— se prepara para jugar contra Banfield este sábado a las 16:45 horas en Avellaneda.

El duelo se disputará en el Libertadores de América, recinto que recién levantó su clausura tras los incidentes del pasado encuentro internacional.

