Lucas Cepeda cerró el 2025 como una de las grandes proyecciones del fútbol chileno y con la mira puesta en Europa. Su nombre sonó con fuerza en Alavés, club que incluso ya había enviado una oferta formal. Pero en cosa de días, el escenario cambió drásticamente.

Desde España, las noticias no son alentadoras para el extremo de Colo Colo: el equipo de Vitoria negocia con otro jugador sudamericano que juega en su misma posición. Y eso, de concretarse, dejaría el traspaso del chileno totalmente fuera de carrera.

🇪🇸 Alavés se inclina por Kevin Zenón y enfría el fichaje de Cepeda

Según información del periodista Germán García Grova, el Deportivo Alavés estaría en tratativas avanzadas para cerrar el préstamo de Kevin Zenón, polifuncional jugador de Boca Juniors, con opción de compra. El argentino puede jugar por ambas bandas y también como volante, cubriendo exactamente el mismo rango de juego que ocupa Lucas Cepeda.

Esta coincidencia posicional, sumado al cupo de extranjero, complica el arribo del chileno a España. La negociación con Zenón implica un cambio de prioridades para el club vasco, que durante 2025 fue el único de Europa en presentar una oferta concreta por Cepeda, aunque sin lograr acuerdo con Colo Colo.

⏳ La oportunidad europea de Cepeda se diluye… por ahora

Con la llegada inminente de Zenón, el fichaje de Cepeda se enfría completamente, y su salto al Viejo Continente deberá esperar. Al menos hasta mitad de año.

Durante semanas, la opción del Alavés parecía la más viable para que el canterano de Santiago Wanderers cumpliera su deseo de emigrar. Sin embargo, el cierre del mercado en Europa se acerca, y con esta movida de última hora, el panorama cambia por completo.

🚨#Boca y #Alaves tienen negociaciones muy avanzadas por Kevin Zenón



📌Los clubes revisan los flecos de la operación en modalidad de préstamo con cargo y opción de compra.



📍El zurdo debe dar el 🆗 final. pic.twitter.com/i9Q7Uh5QH1 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 19, 2026

🏁 Colo Colo y Ortiz deberán planifican con Cepeda en el plantel

Sin una venta inminente, en el Cacique ya preparan el arranque del año con Cepeda como pieza ofensiva clave. De hecho, su presencia toma más fuerza en un contexto donde Colo Colo no ha sumado extremos. Aunque en el último amistoso de Colo Colo en Uruguay, el puntero no se presentó al partido frente Alianza Lima por molestias estomacales.

El DT argentino lo considera en sus planes y valora su desborde por izquierda. Y aunque desde el entorno del jugador no se descarta una salida de último minuto, todo indica que el chileno continuará en Macul al menos este semestre.